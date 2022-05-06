單日確診破3萬 3族群快篩陽視同確診 社區黑數恐大增

台北的快篩試劑幾乎秒殺，開賣沒多久藥局就貼出售完告示。（記者潘俊宏／攝影）

台灣昨天本土個案飆破3萬大關，達3萬零35例，指揮中心指揮官陳時中 表示，本土首度單日破3萬例，台灣處於疫情 快速上升期；依國際經驗，病例數快速上升後，重症及死亡比率將隨之增加。與病毒共存，繼居家隔離與居家檢疫時間縮短後，指揮中心規畫讓電子圍籬退場，已與地方衛生局達成共識，預計今天開會討論。

為維持醫療量能，指揮中心宣布修訂新冠肺炎病例定義，5月12日起實施「快篩陽性即確診」，但針對居家隔離、自主防疫 、檢疫者三族群，快篩陽性且由醫事人員遠距診療確認，即視同確診。陳時中表示，這三類人染疫風險高，確診相對沒疑義，修訂定義是為了減少民眾為了確認確診，外出造成風險。

新北市長侯友宜說，樂見中央跨向一小步，但PCR確診量能愈來愈重，快篩陽視同確診不應局限這三類，應放寬更多對象，減輕醫事人員壓力。

外界質疑確診定義雖放寬，但仍買不到快篩試劑。陳時中表示，快篩實名制上路以來已賣出萬人份、近1500萬劑，已逾半人口數。指揮中心發言人莊人祥說明，後續還有快篩試劑供應來台，預計6月底，政府提供快篩試劑將達1億8800萬劑。

莊人祥表示，據有效再生數（Rt值）為二來預測，5月11日當天確診人數可能達7.5到10.2萬例，中重症患者可能還會增加。陳時中表示，萬一單日個案達13至15萬例，社區黑數恐大量增加，目前單日檢驗最高量能約22萬人次，近日平均檢驗8萬多人次，不致因檢驗不足產生黑數。

昨增67例中症、6例重症及5例死亡個案。五例死亡個案皆屬重度感染並具慢性病史。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中一名20多歲男性患腦傷合併神經系統疾病，因長期氣切使用呼吸器，有肺炎合併呼吸衰竭，過去列為中症惡化為重症後死亡，未打過疫苗。

部分臨床醫師擔心，視訊確認快篩結果恐「真假難辨」。一名北部醫院急診科主治醫師表示，視訊確認民眾快篩陽性是否屬實，「實在太困難了」，何況現在還有防疫保險金的誘因，如果民眾自己偽造快篩兩條線，甚至是拿別人的陽性快篩來充數，醫師要怎麼從視訊看得出來？

開業小兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然表示，「快篩陽性視同確診」需由醫師確認及開立診斷書，最難的在於無法現場辨認快篩的真偽，「如果他拿親友確診快篩結果，我也不知道對不對，因此視訊當下會要求對方現場再測一次。」林應然說，未來若要採行快篩結果，需要再三核對，避免詐保或其他用途。