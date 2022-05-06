新聞評論／1700萬快篩沒了 陳時中好意思甩鍋在野黨？

衛福部長陳時中。(記者陳正興／攝影)

國民黨立委揭發指揮中心快篩採購，其中竟有1700萬劑是交給一家資本額僅有200萬元、一年半前才從小吃店「轉型」成生醫公司的企業採購。接著峰迴路轉，這家公司宣布棄標，陳時中 則打蛇隨棍上，說這是「政治干預商業」，「好不容易爭取到1700萬劑給民眾使用，只好再想辦法了」，推鍋在野黨的用意溢於言表。

姑不論此案是否真的涉弊，光是翻開快篩的過往歷史，就宛如看一齣恐怖片。早在2020年初，疫苗、藥物和檢驗試劑開發就被蔡政府列為「抗疫國家隊三大重點」。其中命運最多舛的，當屬快篩國家隊。在「不篩」的政策導引下，快篩不能隨便賣，民眾不能隨便買，使用快篩的，甚至得受道德責難。

於是兩年過了，這次疫情 大爆發，防疫 的最重要物資反而成了快篩，但快篩的供需卻嚴重失衡，有錢還買不到。政府推出的「快篩實名制」，除了造成民眾大排長龍、民怨四起，仍沒起到實質作用。會有如此結果，政府的政策難辭其咎。

於是匆忙之間，指揮中心要採購大量快篩，只好跳過正常採購程序，用「緊急採購」的方式為之。而這樣的採購過程，陳時中說是先找大廠供應，但因為大廠能供應的量不足，再把所有有資格的供應商找來談，然後湊足需求。陳時中說得雲淡風輕、理所當然；但仔細深思，難道不會覺得這其中有什麼問題？

政府採購，不管哪一種招標，總是得經過公平競爭和審議過程，儘管未必能完全除弊，至少不是完全黑箱。但指揮中心對於快篩的採購，雖是說「先找大廠，再把有資格的全部找來」，可是到底找廠商、和廠商討論過程有沒有黑箱，是不是獨厚誰或排斥誰，根本就無從得知。講好聽的，是責任分攤；講難聽的，就是被懷疑根本利益分贓。

當然，沒人會一竿子打翻所有廠商，但指揮中心這樣做法，就算廠商們都規規矩矩，也是陷廠商於不義。這次鬧出爭議的「高登環球生醫」，就是這些被「找來供貨」的廠商之一。或許指揮中心是礙於時限，無法一一仔細詳查每家公司的背景，但會有這樣「緊急」的狀況，不也是指揮中心自己造成的嗎？

陳時中指責在野黨政治干預商業，還準備把快篩可能供應不夠的鍋推到在野黨身上，只能說，這就是無恥至極。政策錯誤在前，沒能好好把關在後，揪出問題的反而成了罪人。陳時中若是繼續用這種心態防疫，人民的苦日子恐怕還在後面。