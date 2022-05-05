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經濟部：實名制快篩劑向羅氏原廠徵用 與經銷商無關

記者黃有容／台北5日電
經濟部說明，目前實名制快篩使用的羅氏快篩試劑，是直接與羅氏原廠徵用採購，在進入台灣時則必須有中文標示、外盒包裝必須貼上中文標籤；除加註「政府專用」字樣外，其餘都與羅氏五劑裝原本在台灣標註的內容與格式完全一致。（圖：經濟部提供）
經濟部說明，目前實名制快篩使用的羅氏快篩試劑，是直接與羅氏原廠徵用採購，在進入台灣時則必須有中文標示、外盒包裝必須貼上中文標籤；除加註「政府專用」字樣外，其餘都與羅氏五劑裝原本在台灣標註的內容與格式完全一致。（圖：經濟部提供）

議員質疑實名制快篩試劑直接向國外廠商徵用，標籤上卻還是有台灣代理商字樣，對此，經濟部說明，目前實名制快篩使用的羅氏快篩試劑，是直接與羅氏原廠徵用採購，在進入台灣時則必須有中文標示、外盒包裝必須貼上中文標籤；除加註「政府專用」字樣外，其餘都與羅氏五劑裝原本在台灣標註的內容與格式完全一致。

經濟部指出，羅氏／亞培為全球最知名檢驗試劑品牌之一，這次指揮中心徵用羅氏快篩做實名制，由於防疫需求，因此考量班機時效、航運成本、交易金額及金融保證等因素，政府是直接徵用羅氏公司所生產的快篩試劑，與國內經銷商牛耳公司並無關聯。

至於標籤議題，經濟部說明，羅氏公司所生產的醫療器材，其品管規定本就要產品上標註經食藥署審核通過的輸入字號，並以中文載明進口商與經銷商的相關資料。台灣羅氏公司於2021年進口家用快篩試劑於台灣零售通路市場販售，就已經委託既有經銷商牛耳公司協助產品販售、諮詢與客服等相關工作，所以原本在產品標示上就有牛耳公司的相關資訊。

經濟部表示，由於短期大量需求，羅氏原廠必須從各國調貨，考量從各國調來的快篩現貨沒有中文標示，因此在進入實名制販售時，必須貼上中文標示，相關標示與羅氏原來在台銷售的說明完全一樣，只是為了避免實名制遭轉售，因此在說明標籤上加註政府專用，才能與原本零售通路有所區隔。

經濟部指出，相關的質疑已經從質疑經銷商變成檢視標籤，一變再變的爆料，也改變不了指揮中心直接跟羅氏徵用快篩現貨，與經銷商沒有關聯的事實。呼籲國人同胞持續注意指揮中心發布的防疫資訊，齊心防疫，度過疫情

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