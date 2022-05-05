台灣確診持續飆高 本土突破3萬例、5死

台灣本土個案破3萬例，指揮中心下午二時召開記者會，左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞 。(記者謝承恩／攝影)

台灣新增3萬0106例COVID-19確定病例，分別為3萬0035例本土個案，及71例境外移入，有36例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增5例死亡。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，今天本土首度破三萬，成長率還算好，只有5.7%。

昨天落地篩檢共篩946人，有36人陽性，陽性率3.81%，陳時中表示，越南 航班只有一班特別多陽性，其他班算穩定，將持續觀察。上午共篩93人，有2人陽性，陽性率2.15％。陳時中表示，隨確診本土案例越來越多，中重症人數持續增加，因為整體確診母數大，比例大致維持不變。

指揮中心表示，今日新增之30035例本土病例，為14,634例男性、15,386例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,122例)、台北市(6,422例)、桃園市(4,872例)、台中市(1,776例)、高雄市(1,136例)、基隆市(924例)、台南市(847例)、宜蘭縣(675例)、花蓮縣(625例)、新竹縣(570例)、屏東縣(460例)、彰化縣(382例)、雲林縣(246例)、苗栗縣(204例)、新竹市(194例)、台東縣(152例)、南投縣(151例)、嘉義縣(121例)、嘉義市(93例)、澎湖縣(35例)、金門縣(22例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至4月29日，死亡日期介於4月26日至4月29日。

指揮中心說明，今日新增71例境外移入個案中，37例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月13日至5月4日。