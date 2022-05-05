快篩劑配送制度僵硬 綠自家人開砲

基隆市長林右昌說，4月14日就已下訂20萬劑快篩劑，但因中央開始徵用致廠商無法出貨，目前只有拿到1萬劑。（記者游明煌／攝影）

實名制買快篩劑上路迄今已近一周，各大藥局 大排長龍，許多民眾仍買不到，特別是疫情 嚴重的北北基桃重災區，民怨四起，連民進黨 自家人也開砲，昨天不僅基隆市長林右昌抱怨中央徵用未事先溝通，民進黨雙北民代也開第一槍，質疑民眾有購買需求卻買不到，顯見配送鋪貨政策有問題。

本報系聯合報報導，基隆市議會昨天定期會多位議員說快篩實名制後，各藥局都大排長龍，民眾很難買到，要求市政府動用第二預備金大量購買。

市長林右昌說，4月14日就已下訂20萬劑快篩，但後來中央開始徵用致廠商無法出貨，訂20萬劑到目前只有拿到1萬劑，杯水車薪，這件事他一個月前就開始做了。

台北中國時報報導，依照指揮中心每天公布數據，截至5月3日，中午12時，全台可販售的55萬7000份快篩試劑，僅售出15萬3000份，不到30％，但各地藥局仍大排長龍，甚至早被搶購一空，疫情嚴重的新北市，民進黨新北市立委江永昌直指快篩試劑配送政策思慮不周。

江永昌指出，新北市今年確診案例已累計5萬4000例以上，是全台13萬9000例的38.8％，但是全台藥局統一每間每日分配78份快篩試劑，新北市特約藥局僅892間，僅占全國18％，試劑分配明顯不足。

江永昌主張，在確診者較多、人口密度較高、染疫風險較大的區域，需求量必然遠勝其他地區，應彈性分配實名制快篩試劑，而非固守僵硬的分配數，以為是公平，實則資源浪費。

台北市同樣有民眾搶購快篩劑的情況，民進黨北市議員何志偉說，現在很多公司都要求員工要快篩陰性才能工作，所以有絕對剛性需求，建議比照過去口罩實名制方式，讓民眾可以透過網路預約或宅配，達到分流效果。