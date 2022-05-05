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快篩一劑難求民怨炸鍋 蔡英文要求政院闢多元通路

台灣新聞組／台北5日電
蔡英文總統4日在民進黨中常會上，要求政院協調更多元的快篩購買通路。圖為民眾排隊購買快篩試劑。（記者曾原信／攝影）
蔡英文總統4日在民進黨中常會上，要求政院協調更多元的快篩購買通路。圖為民眾排隊購買快篩試劑。（記者曾原信／攝影）

新冠肺炎快篩試劑近來一劑難求，蔡英文總統昨天在民進黨中常會上，嚴肅要求行政部門要正視此問題。蔡英文表示，現在台灣快篩試劑數量既然都足夠，是否能另闢商業機制，協調更多元的快篩購買通路，讓民眾能更便利、自由地購買。蔡英文也請列席中常會的行政院代表、政務委員黃致達將意見帶回給行政院，再行研議。

快篩實名制4月28日上路，不少民眾仍抱怨買不到，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，第二輪快篩實名制將於5月15日之前啟動。部分縣市快篩試劑將用罄，指揮中心表示，已盡快將快篩試劑配到雙北，昨天下午已運送至北市12.2萬劑、新北市26.3萬劑，其他縣市今天也會陸續配送。

民進黨中常會昨天進行到臨時動議時，中常委何志偉反映快篩試劑大排長龍一事。由於快篩實名制必須一次購買五劑，且須依照身分證字號購買，蔡英文回應，盼相關部門能進行研議，能夠協調更多元的快篩購買通路，不要只有實名制而已，務必要讓民眾能在最快的時間內取得快篩試劑，包含一般的商業市場途徑；且台灣快篩數量應該足夠，應讓民眾自由購買。

有媒體以「蔡英文怒了：不要堅持實名制」為題報導，民進黨發言人謝子涵及行政院發言人羅秉成均澄清，蔡英文在中常會中並未否定實名制，也沒有「不要堅持實名制」這樣的說法。

與會人士轉述，蔡總統嚴肅要求要精進此政策，正是因為近來民眾在藥局前大排長龍購買快篩試劑，已產生部分民怨，雖然一次要買五劑是基於進口包裝考量，但如此規定的確不夠靈活，對只想買一劑，或是買更多的民眾，相當不方便。過去口罩實名制時期，在口罩數量足夠後，亦開放商業市場途徑；快篩試劑只要確保數量穩定，比照辦理是可以考慮的政策方向。

快篩實名制目前每天配送大約40萬人份，約200萬劑，20天可配送4000萬劑，國人平均都可以領有一劑以上，但不少民眾仍抱怨買不到。陳時中昨天在立法院備詢時，國民黨立委張育美質詢快篩實名制下一期何時開放？陳時中透露「最快5月15日以前就能上路。」

蔡英文 陳時中 民進黨

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