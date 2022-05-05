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24歲女打3劑疫苗仍重症亡 專家：與疫共存不簡單

台灣新聞組／台北5日電
一名年僅24歲女性，曾打過三劑BNT疫苗，確診短短六天卻引發重症死亡。圖為青少年排隊接種BNT疫苗。（本報資料照片）
一名年僅24歲女性，曾打過三劑BNT疫苗，確診短短六天卻引發重症死亡。圖為青少年排隊接種BNT疫苗。（本報資料照片）

台灣昨天新增五例確診死亡個案，其中一名年僅24歲女性，曾打過三劑BNT疫苗，好友形容她確診前「活蹦亂跳」，怎料短短六天卻引發重症死亡。

專家指出，Omicron並沒有想像中友善，施打疫苗能防九成重症，但還是有一成機率，「與病毒共存沒有想像中簡單」。

「曾經說好要當我婚禮的伴娘，竟然就離開了我的生命中，連最後一面都沒見到……」一名網友於Dcard論壇發文表示，自己和閨密到上月25日還聊天互動，5月3日卻接獲她離世訊息，原因是確診重症引起併發症，讓她難以接受。

指揮中心昨證實新增五例死亡個案之一即是這名20多歲女性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案是5月1日公布的重症個案，無慢性病史、曾接種三劑BNT，4月26日發燒、腹瀉，當日快篩陽性，赴急診PCR採檢陽性，居家照護。

該案4月29日腹瀉未改善，119送急診，5月1日出現心室顫動，急救無效過世，死因為新冠肺炎、敗血性休克併多重器官衰竭，後續經血液培養排除細菌感染的可能。

感染科專家、林口長庚副院長邱政洵直言，新冠病毒不是感冒病毒，仍有可能引發重症；施打BNT疫苗可預防九成重症機率，但仍有5%至10%的機率引發重症。

「Omicron不是想像中友善，你以為他是溫馴小狗，還是會咬你。」邱政洵憂心，現在醫療端非常緊繃，屆時若單日確診10萬甚至20萬人，「醫療一定會崩潰」，他呼籲中央應思考在現有架構下，如何更有效率輕症分流、降轉患者，「若有新作法，現在就要啟動，不要等到單日確診10萬人才做。」

疫苗 BNT Omicron

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