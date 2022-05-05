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本土＋2.8萬 台染疫數破20萬 警政署長也確診

台灣新聞組／台北5日電
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。（記者蘇健忠／攝影）
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。（記者蘇健忠／攝影）

新冠肺炎確診個案再創新高，昨天新增2萬8420例本土個案並新增五例死亡，其中一例死亡個案為施打三劑疫苗、日前公布為重症的24歲女性；新增個案中有77例中、重症個案，也創疫情以來新高。警政署長陳家欽昨天上午快篩陽性後PCR檢測，傍晚確診，在職務宿舍隔離，將以視訊及電話掌握警政工作。

陳家欽昨晚發聲明說，他完成三劑疫苗接種，健康狀況良好，沒有明顯症狀，已責成三名副署長及各警政委員協助警政工作。

指揮中心指揮官陳時中表示，疫情高峰應落在5月20日左右，近日將公布居家隔離對象優先適用快篩陽性視為確診，也將討論取消電子圍籬事宜。

陳時中表示，過去採用匡列隔離、電子圍籬加上罰則，如今疫情進入一定規模，行政速度跟不上，已失去效果，這兩天會跟地方政府談；這是繼4月28日宣布簡訊實聯制退場後，另一個退場的防疫政策。居家隔離、檢疫者實施「快篩陽」並經醫師審核即認定確診的措施，最快5月中旬登場。6月起視疫苗接種情況，規畫讓接種三劑疫苗的密切接觸者，得免除居家隔離。

中重症累計新高 盤點醫療量能 製表／醫藥組、採訪中心
中重症累計新高 盤點醫療量能 製表／醫藥組、採訪中心

因應醫療量能吃緊，指揮中心昨天也公布輕重症分流新規定，上修輕症、無症狀感染者收治於醫院的年齡至80歲，住院天數以五天為原則。另外，指揮中心這幾天陸續下放輝瑞抗病毒口服藥物，今將配發2萬人份至全台57家核心藥局，並將說明詳細的領藥條件和流程。

疫情海嘯來襲，新北個案首度破萬，達1萬151例；台北5538例，桃園4814例，台中1680例，高雄1021例，2022年至今本土加境外病例數，累計已逾20萬。

昨中症增72人、重症增五人，另有五例死亡，包括四例70歲以上的二男二女，皆屬重度感染個案，多有慢性疾病。

陳時中昨天上午出席立院委員會，媒體提問在野黨批評陳時中防疫失守，應該下台，陳時中靜默八秒後回「已經下台了就沒有回應」，下午記者會再度被問到「已經下台」是什麼意思？陳說「如果下台了，問題我就不用回答了」。

陳時中 疫情 疫苗

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