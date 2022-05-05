快篩麻吉 徐巧芯酸：生技業跟民進黨都一家人

國民黨台北市議員徐巧芯。(本報資料照片)

外界質疑台灣快篩價格比國外貴，衛福部長陳時中 說，有沒有比國際貴得要看廠牌不同，目前台灣快篩實名制是「羅氏」品牌；台北市議員徐巧芯昨天說，羅氏藥廠的台灣代理商台灣羅氏經銷商代理人蔡朝正是民進黨 前立委蔡煌瑯的哥哥，又和民進黨關係密切，生技業似乎從高端、福又達、保吉生都和民進黨關係「麻吉麻吉」。

本報系聯合報報導，徐巧芯在臉書上表示，政府說網友去查歐洲的快篩很便宜是「假訊息」，因為衛福部要提供給民眾的是「羅氏」跟「亞培」的快篩，所以不管其他的國家是不是有40至50元(台幣，以下同)的快篩可以採購，都是偏誤訊息，因此她很好奇，這兩間藥廠快篩試劑的「代理商」、「經銷商」的來頭是什麼？

徐巧芯說，羅氏藥廠的代理商台灣羅氏，經銷代理人蔡朝正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，且蔡煌瑯擔任立委時的後援會會長、南投縣前議長吳棋祥，又是現任食藥署長吳秀梅的弟弟，及民進黨立委羅美玲的先生，「原來大家都是一家人，太巧了。」

蔡朝正昨接受專訪時指出，這次政府徵收價格很低，僅95元，是指揮中心直接跟羅氏原廠徵用，完全與經銷商無關，「指控非常不公平。」蔡朝正指出，羅氏藥廠是全世界最大廠牌之一，羅氏家用快篩自去年6月在台販售、牛耳生技即為羅氏快篩通路總經銷商；本次政府徵用，因遠低於牛耳成本價格、已由羅氏原廠與政府簽約、直接交易。

另據台北中國時報報導，指揮中心昨公布還圖卡，以美、日、德、泰、星等五國販售的羅氏和亞培試劑價格來比較，證明台灣實名制賣100元最便宜，經濟部長王美花在立院答詢時也稱：「國外便宜快篩都中國製的」，此舉不僅引來藥師加入戰局，批「是不是太貴，大家心知肚明」，國民黨 也反擊指揮中心混淆視聽，迴避國外政府快篩劑免費且配送得當的事實。