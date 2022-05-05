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快篩麻吉 徐巧芯酸：生技業跟民進黨都一家人

台灣新聞組╱台北5日電
國民黨台北市議員徐巧芯。(本報資料照片)
國民黨台北市議員徐巧芯。(本報資料照片)

外界質疑台灣快篩價格比國外貴，衛福部長陳時中說，有沒有比國際貴得要看廠牌不同，目前台灣快篩實名制是「羅氏」品牌；台北市議員徐巧芯昨天說，羅氏藥廠的台灣代理商台灣羅氏經銷商代理人蔡朝正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，又和民進黨關係密切，生技業似乎從高端、福又達、保吉生都和民進黨關係「麻吉麻吉」。

本報系聯合報報導，徐巧芯在臉書上表示，政府說網友去查歐洲的快篩很便宜是「假訊息」，因為衛福部要提供給民眾的是「羅氏」跟「亞培」的快篩，所以不管其他的國家是不是有40至50元(台幣，以下同)的快篩可以採購，都是偏誤訊息，因此她很好奇，這兩間藥廠快篩試劑的「代理商」、「經銷商」的來頭是什麼？

徐巧芯說，羅氏藥廠的代理商台灣羅氏，經銷代理人蔡朝正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，且蔡煌瑯擔任立委時的後援會會長、南投縣前議長吳棋祥，又是現任食藥署長吳秀梅的弟弟，及民進黨立委羅美玲的先生，「原來大家都是一家人，太巧了。」

蔡朝正昨接受專訪時指出，這次政府徵收價格很低，僅95元，是指揮中心直接跟羅氏原廠徵用，完全與經銷商無關，「指控非常不公平。」蔡朝正指出，羅氏藥廠是全世界最大廠牌之一，羅氏家用快篩自去年6月在台販售、牛耳生技即為羅氏快篩通路總經銷商；本次政府徵用，因遠低於牛耳成本價格、已由羅氏原廠與政府簽約、直接交易。

另據台北中國時報報導，指揮中心昨公布還圖卡，以美、日、德、泰、星等五國販售的羅氏和亞培試劑價格來比較，證明台灣實名制賣100元最便宜，經濟部長王美花在立院答詢時也稱：「國外便宜快篩都中國製的」，此舉不僅引來藥師加入戰局，批「是不是太貴，大家心知肚明」，國民黨也反擊指揮中心混淆視聽，迴避國外政府快篩劑免費且配送得當的事實。

民進黨 陳時中 國民黨

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