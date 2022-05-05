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小吃店變快篩供貨商 高登拿16億標案 藍憂黑箱作業

台灣新聞組╱台北5日電
國民黨立院黨團4日舉行記者會。(圖／國民黨立院黨團提供)
國民黨立院黨團4日舉行記者會。(圖／國民黨立院黨團提供)

國民黨立院黨團質疑，前身為小吃店、資本額200萬元(台幣，以下同)的高登環球生醫公司，卻被中央選定為快篩試劑供貨商，恐有黑箱作業。高登回應，老闆在小吃店停業後已轉做外貿，此次獲得南韓快篩劑原廠支持，並有上市公司提供資金，合法取得標案。

國民黨團首席副書記長李德維指出，衛福部目前僅專案核准22家公司進口快篩試劑，指揮中心2日發文給「高登環球生醫公司」，要求該公司盡速向國外洽訂1700萬劑家用型快篩試劑。這家公司僅有200萬元資本額，沒有相關政府投標經驗，台灣多少家頗具規模的廠商，難道都沒有能力進口快篩試劑？

黨團副書記長林思銘指出，黨團調查後發現，該公司前身「順益屋食品有限公司」是長庚醫院美食街的小吃店，根本不具有醫療專業，直到2020年11月才變身為生醫公司，卻在去年8月5日就被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單。

林思銘說，韓國「賽特瑞恩居家快篩」明明在台灣就有分公司及進口商，高登環球生醫公司並非直接購買，是向美國代理商購買獲得美國EUA授權的韓國賽特瑞恩製藥公司快篩試劑，為何不直接向韓國製藥公司購買，反而繞一大圈由一家小吃店代訂？這中間是否存有價差或利益輸送？是否又是黑箱作業？

面對質疑，高登環球生醫昨深夜發出聲明，表示他們公司前身並非小吃店，董事長劉緯澤更不時思考企業轉型之道，認識許多醫學科技人才，所以昶虹國際股份有限公司董事長林俊輝才願意與他合作，但經國民黨團質疑後，公司決定不參與投標，希望國民黨能「組團採購」快篩劑，為台灣人民牟取更好的利益。

高登表示，老闆劉緯澤多年前開過小吃店，後來停業，近年疫情期間轉做生技外貿，2020年將小吃店更名為生醫公司，從事防護衣、口罩、清潔劑、醫療物資等買賣，去年獲准進口新冠快篩試劑，今年5月2日就收到中央疫情指揮中心16億元快篩試劑進口採購訂單標案。

指揮中心指揮官陳時中表示，「大公司以前可能都賣過小東西」，只要能交出貨品就可以。採購原則是，除了和信譽卓著有來往經驗者購買，像羅氏、亞培等具相當行銷能力的廠商；另一種情況是因應疫情，在緊急需要下，以最後交貨合格為準，因此和市場上擁有EUA允許製造快篩的廠商，以公平、公正、公開方式洽談，只要5月30日前交貨，或至少有六個月效期的現貨，中央都願意談判。

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