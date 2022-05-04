台灣疫情5月中下旬是高峰 單日確診數恐破10萬例

行政院長蘇貞昌（中）日前在指揮中心召開擴大防疫會議，聽取各項醫療量能的籌備狀況。（中央社）

台灣衛福部今天在行政院會陳報「COVID-19疫情 現況及應處作為」報告，根據衛福部推估，5月7日新增發病數達到3萬7911人，5月11日新增發病數將達到7萬5244人，也不排除達到10萬2743人。

行政院長蘇貞昌聽取衛福部報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，衛福部表示，國際疫情趨緩仍嚴峻，台灣病例及中重症個案持續增加，預估5月中下旬將達高峰。

衛福部表示，因應疫情變化，各項防疫 措施已陸續實施或放寬，包括第一，自5月9日起入境居家檢疫天數縮短為七天檢疫+七天自主健康管理，以兼顧社會經濟及風險控管。

衛福部進一步表示，因應疫情變化，各項防疫措施已陸續實施或放寬：5月9日起入境居家檢疫天數縮短為7天檢疫+7天自主健康管理，以兼顧社會經濟及風險控管；擴大篩檢 網絡，紓緩急診篩檢人潮，包含增設社區篩檢站共326處、108家專責醫院開設防疫(發燒)門診、及鼓勵基層診所提供採檢服務等，確保緊急醫療體系順暢運作。

調整輕重症分流收治原則，年齡80歲以上收治醫院、無症狀/輕症之血液透析病人得安排居家照護、無症狀/輕症確診者住院天數以不超過5天為原則等規定，加速病床周轉率，保全醫療量能；啟動「確診個案自主回報疫調系統」，加速且簡化疫調作業流程。

另本週將配送口服抗病毒藥物至22家應變醫院、188家專責醫院及57家社區核心藥局，增加藥物取得可近性，居家照護民眾即可透過遠距醫療方式，由醫師評估開立使用；同時啓動6-11歲兒童疫苗接種，強化兒童保護力；並全力充裕快篩試劑供應，達到「量足價穩」目標。此外，持續推動防疫策略與進行檢討，完備整體防疫量能，保障國人健康。