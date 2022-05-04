台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣新冠肺炎確診個案再創新高，4日新增2萬8420例本土個案並新增5例死亡，其中1例死亡個案為施打3劑疫苗 、日前公布為重症的24歲女性；新增個案中有77例中、重症個案，也創疫情 以來新高。

台灣指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情高峰應落在5月20日左右，近日將公布居家隔離對象優先適用快篩陽性視為確診，也將討論取消電子圍籬事宜。

最快中旬 篩陽視同確診

陳時中表示，過去採用匡列隔離、電子圍籬加上罰則，如今疫情進入一定規模，行政速度跟不上，已失去效果，這兩天會跟地方政府談；這是繼4月28日宣布簡訊實聯制退場後，另一個退場的防疫政策。居家隔離、檢疫者實施「快篩陽」並經醫師審核即認定確診的措施，最快5月中旬登場。6月起視疫苗接種情況，規畫讓接種3劑疫苗的密切接觸者，得免除居家隔離。

因應醫療量能吃緊，指揮中心4日也公布輕重症分流新規定，上修輕症、無症狀感染者收治於醫院的年齡至80歲，住院天數以5天為原則。另外，指揮中心這幾天陸續下放輝瑞抗病毒口服藥物，5日將配發2萬人份至全台57家核心藥局，並將說明詳細的領藥條件和流程。

5月啟動確診個案自主回報疫調系統，發言人莊人祥4日表示，累計發送6萬多人，回填3萬多人。4日起健保快易通App連結疾管署系統，健保署長李伯璋指出，民眾登入「健康存摺」後，查看PCR檢測結果若是陽性，可直接點選與確診個案自主回報系統連結填寫資料，縮短接觸者資料蒐集時效。

疫情海嘯來襲，新北個案首度破萬，達1萬0151例；台北5538例，桃園4814例，台中1680例，高雄1021例，2020年至今本土加境外病例數，累計已逾20萬。

4日中症增72人、重症增5人，另有5例死亡，包括4例70歲以上的2男2女，皆屬重度感染個案，多有慢性疾病；另一例為日前公布為重症的24歲女性，該名個案無慢性病，曾接種3劑BNT疫苗，4月26日發燒腹瀉、29日腹瀉未改善送急診，診斷為敗血症，5月1日心室顫動，急救無效過世，死因為新冠肺炎、敗血性休克併多器官衰竭。

在野轟下台 陳時中靜默

陳時中4日上午出席立院委員會，媒體提問在野黨批評陳時中防疫失守，應該下台，陳時中靜默8秒後回「已經下台了就沒有回應」，下午記者會再度被問到「已經下台」是什麼意思？陳說「如果下台了，問題我就不用回答了」。