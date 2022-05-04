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放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

防疫慢郎中 連國外答案卷都不會抄

記者 許政榆

新冠肺炎Omicron變異株傳播速度極快，染疫人數暴增造成醫療量能緊繃，重症及死亡人數也持續增加，香港、南韓等世界各國先前付出慘痛代價；一向以「超前部署」自豪的指揮中心依舊慢半拍，早有國外防疫實作測驗「答案卷」卻連抄都不會，正走向同樣悲慘之路。

大陸、香港等地疫情大爆發時，指揮中心曾酸「中國防疫數字漂亮，但可能餓死比病死多。」上個月，陳時中至義光教會演講時也數度自誇「防疫是台灣的驕傲、台灣確診率是全球最低」，有人建議可學上海防疫，他不以為意說「我想不通要學什麼，認真想了一下就想通了，就是不要學。」

不到一個月，台灣確診人數暴增，要快篩、沒快篩，醫院急診外排隊人潮眾多，還有病童來不及治療不幸死亡，也有確診者在家身亡，場景彷彿回到去年5、6月疫情嚴峻之際。

香港、南韓及紐西蘭等國家，先前早經歷疫情衝擊；南韓至今確診數1729萬例、死亡2.2萬例，致死率0.13%，香港確診數119萬例、9112例死亡，致死率0.13%。台灣至今確診數17萬例，死亡人數876例，死亡率0.5%，但還沒到達疫情高峰，陳時中說不學上海，事實上是有答案也不會抄，國外先走了一遭，政府未從中學教訓，硬要民眾跟著走一遍。

染疫人數暴增，醫療量能吃緊，除了要應付快篩陽性民眾湧入急診採檢PCR，還要照顧不斷增加的中重症個案，目前已有快篩缺、急診滿、急重症沒人醫等窘境。不過，執政黨像慢郎中，指揮中心也不食人間煙火，被問及「急診護理人員哭喊求救」，陳時中仍慢條斯理地回應「醫療院所應該適時調度人力」，顢頇輕率態度令人不解。

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