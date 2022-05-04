快篩劑擠牙膏釋出 藍轟政府玩「飢餓遊戲」

新北市一家藥局外面，欲買快篩試劑民眾排隊人龍近百公尺。(記者林澔一／攝影)

台灣本土確診個案攀升，政府推出「快篩試劑實名制」，民眾大排長龍搶購仍然「搶不到」，民進黨立委坦言「購買確實有塞車狀況」，國民黨立委洪孟楷則批評「每天78盒擠牙膏的釋出，根本是在玩飢餓遊戲」，北台灣疫情 嚴重縣市的首長也希望中央盡快補充試劑。

台北中國時報報導，洪孟楷指出，民眾在購買快篩試劑過程中發現供貨不穩定、數量不夠、價格不透明等問題；指揮中心應定期公布有多少快篩試劑庫存量，別再玩飢餓遊戲，每天只有78盒擠牙膏釋出；另外，每劑價格從59元(台幣，以下同)到230元都有，而政府的採購量最大，照理講應該最便宜才對。

陳時中 對此回應，進口快篩採購價就是95元，國產是74.5元，中間包含貼標、分送、物流、藥師服務費等，他當然希望快篩試劑越便宜越好，但若政府免費提供，或是非常便宜，就會擔心囤積問題。

時代力量立委王婉諭也表示，目前「快篩試劑實名制」情況非常混亂，不僅每個據點的發放情況不明，更導致大家大排長龍就為了購買快篩試劑，這樣的群聚會不會反而導致疫情的擴散？

另據本報系聯合報報導，北台灣疫情嚴重，新北有里長昨在市府年度行動治理座談上抱怨，天天接到里民要快篩試劑電話，政府還敢說快篩試劑量充足，希望市長侯友宜 戳破指揮中心指揮官陳時中的謊言。

新北市長侯友宜表示，這段時間里長反映最多的確實是民眾買不到快篩試劑，他已多次跟中央溝通，要想辦法滿足有需要的市民。

桃園市長鄭文燦表示，快篩劑消耗速度快，備量不夠，他呼籲中央徵用的快篩劑充足後，能考慮提高其他通路銷售量能，特別是北北基桃生活圈，民眾買快篩試劑的需求非常龐大。