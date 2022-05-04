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單日5死 快篩陽、輕症癱瘓急診 等1小時變重症

台灣新聞組╱台北4日電

台灣昨日新增2萬3102例本土個案，其中25例為中重症個案，另新增5例死亡，均未接種過疫苗疫情導致醫療量能緊繃，連限制「快篩陽性才能PCR」也無法解決問題。北市一名OHCA病患被送抵醫院，因醫護全投入在大量快篩陽性及確診輕症病患上，導致無人急救而死亡；新北市一名1歲幼童到院，但因前面還有50多名快篩陽性病人，等了一小時才輪到看診，已轉為重症。醫護呼籲政府正視醫護人力，並調整防疫政策。

單日新增染疫及死亡人數創下新高，確診數比前天多三成，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，速度不算特別快，疫情仍在緩步上升階段，並未看到高峰期提前抵達跡象。

新增25例中重症個案包含18例中症、7例重症，本波疫情累計12.4萬人確診，其中中重症個案已達300例。

另增5例死亡個案，均未接種疫苗，且各自合併糖尿病、中風等慢性疾病，死因分別為合併呼吸衰竭、敗血性休克、癲癇等，累計23例死亡個案中12人未曾接種疫苗，四人打過一劑、五人打過兩劑，打過三劑者僅兩人。

台灣醫療量能緊繃，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰也透露，半夜11點仍有許多民眾在淒風苦雨中，等待一份讓自己知道下一步該怎麼做的報告，醫護早已累透了；忠孝院區消化內科醫師陳昶宇也說，開放與病毒共存是全球趨勢，但台灣恐怕還沒準備好，民眾一窩蜂擠爆急診心態、壓榨醫療人員缺乏緩衝備載的健保制度，都讓台灣永遠無法真正做好準備。

台北新光醫院副院長洪子仁表示，疫情還沒到高峰，但專責病床幾乎全滿，除了加開專責病床，雙北各大醫院均要降載醫療量能，暫停非緊急醫療。

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台灣本土確診案例再創新高，擔心感染，民眾減少在外用餐，原本一位難求的信義商圈美食街與餐廳異常冷清。(記者胡經周／攝影)

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