美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

台灣入境檢疫天數，由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。（本報資料照片）

中央流行疫情指揮中心昨宣布，考量Omicron 變異株' rel='Omicron變異株'>Omicron變異株之潛伏期較短，為兼顧維持防疫 量能、社會經濟活動及有效控管風險，自9日零時起，入境檢疫天數將由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理；入境須接受PCR檢測，第七天檢疫期滿要做一次快篩。

另外，美國疾病管制和預防中心（CDC）日前調升多國旅遊風險，包括將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊，同時升級的國家包含墨西哥、伊朗、貝里斯及安巴。但使出封城手段防堵疫情的中國大陸卻仍維持在第一級。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，二日公布的美國最新旅遊風險評估，有五個地點移動至第二級，包括唯一被調升的台灣，以及被調降的墨西哥、伊朗、貝里斯、安地卡及巴布達。

此外，指揮中心也公布，台灣新增2萬3102例本土新冠肺炎確診病例，較前一天大增近三成，其中雙北、桃園、基隆及台中皆破千例。累計自今年1月1日至5月2日，台灣本土新冠確診病例共12萬4708例，輕症及無症狀患者的比率為99.76%。

陳時中 並宣布，將自5月9日零時起，入境檢疫天數由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。居家檢疫場所以自宅或親友住所「一人一戶」為原則，如家戶無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成七天檢疫。

同日入境的家屬，或同住者檢疫期間，可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿，依照民眾的意願並配合房型同住一室，但單人房型小，建議以不超過兩人同住為原則。

打3劑+快篩擬取代居隔

外傳指揮中心將於6月起以「打滿三劑及快篩」取代居家隔離。陳時中說，確實有這類相關規畫，未來將視疫苗接種率、自然感染率及第二劑有效保護力，加上NPI（非藥物介入措施）防護，適當開放，不過，放寬口罩措施將比其他生活限制來得慢一些。