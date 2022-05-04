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本土確診飆不停 防疫理賠上看900億 保戶憂保單淪廢紙

記者巫其倫／台北4日電
據金管會最新統計，今年以來截至4月29日，防疫保單理賠金額逾8.7億元，近3週就暴增逾3億元。(記者戴瑞瑤／攝影)
據金管會最新統計，今年以來截至4月29日，防疫保單理賠金額逾8.7億元，近3週就暴增逾3億元。(記者戴瑞瑤／攝影)

本土確診人數昨突破2萬，金管會統計，防疫保單目前有600多萬件有效契約，再加上核保在途保單，共約有700多萬件。今年截至4月29日，防疫保單理賠金額飆近9億元(台幣，下同，約3058萬美元)，但「理賠潮」尚未真正爆發，產險業者後續恐承受龐大財務壓力；金融業界估算，若以700萬件保單、平均理賠4.5萬，再用3成感染率計算，估全市場理賠金額大約就是945億元。

一般估算產險公司恐要理賠高達900億元，立委郭國文也指出，以有效契約保單約600多萬張計算，若以隔離加確診理賠10萬元、抓15%的確診率，換算下來整體產險業恐面臨900億元鉅額理賠。

台灣防疫保單之亂，逐漸演變成理賠風暴，成為產險業大考驗；業者認為，整體產險業有近500億元的準備金可動用，但顯然「準備金當然不夠」；由於產險業不是只有防疫保單，準備金不可能全數拿來補貼防疫保單損失，例如強制險部分就不能隨便動用，後續恐怕還是要透過股東增資來填補虧損。至於理賠潮過後，是否可能有產險公司破產，業者則說，承保量大的公司壓力就大，但現在談會不會破產「還太早」，關鍵是確診數可能還沒達到高峰，由於這波投保的防疫保單是一年期，很多保單才剛生效，一直到明年4、5月才到期，相關爭議可能不只有現在，產險公司勢必要有心理準備。

此外，防疫政策不斷滾動調整，防疫保單理賠恐受影響，不少保戶憂心防疫保單將淪為廢紙，恐再面臨一波批評聲浪。產險業者坦言，未來若新冠肺炎降至第4類法定傳染病，或實施「以篩代隔」，沒有隔離通知書就無法理賠，民眾很可能面臨理賠大幅縮水，甚至無法理賠的狀況。

由於金管會已表示保單理賠將不再放寬認定，而近日防疫政策調整，也可望讓產險公司「喘口氣」，例如近期醫界建議將新冠由第5類法定傳染病降為第4類，將導致保單可能由原本應全額理賠，降為只賠10%甚至更少。

專家指出，國泰世紀產險、明台產物保險、中信產險等3家業者的防疫保單，契約條款明訂，第5類法定傳染病理賠全額，但第1類到第4類法定傳染病，僅理賠10%，中信產險更只要賠5%。若未來真的降至第4類，理賠金額將大幅縮水。

防疫 破產 風暴

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