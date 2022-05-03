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保留量能 醫：有症狀、快篩陰 才做PCR

記者黃寅、邱宜君、謝承恩、楊雅棠／連線報導
台灣中央宣布無症狀快篩陽性者才能作PCR，大台中醫師公會理事長魏重耀昨指出，應該是「有症狀快篩陰性者」才應該作PCR。本報資料照片
台灣中央宣布無症狀快篩陽性者才能作PCR，大台中醫師公會理事長魏重耀昨指出，應該是「有症狀快篩陰性者」才應該作PCR。本報資料照片

台灣中央宣布無症狀快篩陽性才能做PCR檢驗，但大台中醫師公會理事長魏重耀根據國外快篩研究報告認為，快篩陽性再做PCR有98.5%是陽性，已可取代確診，但快篩有25%偽陰性，正確邏輯應該是「有症狀快篩陰性者」才應做PCR，保留PCR量能並揪出快篩漏掉的帶原感染者。

台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋也表示，快篩陰性且症狀嚴重者應至急診，而快篩陽性卻無症狀者，應至門診或社區篩檢站做進一步確診，不要湧向急診。有症狀和接觸史的民眾即使快篩陰性，也應透過PCR確認；醫院或大型集會如要用快篩來管制進出，建議快篩兩次以減少偽陰性比率。

前衛生署長邱淑媞也有類似意見。她說，快篩陽性才准PCR是公開蓋牌，無法如實呈現確診數，且可能會延誤治療時機，並加速傳播。她說，從快篩、就醫到PCR結果出爐至少5天，若買不到快篩，恐耽誤高風險者用藥治療時機。她認為「高風險患者」及「輕症且有惡化先兆」這兩族群就算沒有快篩陽性，也應該做PCR篩檢確診感染狀態。

魏重耀說，快篩會漏掉25%左右的帶原感染者，也就是快篩陰性不代表無感染性，以快篩陰性做為允許活動自由的條件，是否代表漸進式全民感染？他認為，快篩優點是普遍、快速，第一線使用可以，但快篩陽才做PCR的邏輯不合理，應該是「有症狀快篩陰性者」才應做PCR，把PCR量能保留給有症狀但快篩陰的人。

他說，中央流行疫情指揮中心應讓基層診所守好第一線醫療工作，但中央曾說要發給診所篩劑，至今仍無，各診所仍是自費購買，買了也是給醫護自用。台灣有眾多基層診所，基層醫師可替病人判斷、診療，嚴重者再轉診送醫院，不過前提是政府得作基層醫師後盾，在Omicron流感化下，應把疫調、匡列和居家隔離都取消。

篩檢 疫情 哈佛大學

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