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台確診增3成、破2.3萬例 5例死亡

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北3日電
台灣3日本土個案破2萬例，指揮中心宣布居家檢疫天數縮短，左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞 。(記者謝承恩／攝影)
台灣3日本土個案破2萬例，指揮中心宣布居家檢疫天數縮短，左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞 。(記者謝承恩／攝影)

台灣新增2萬3139例COVID-19確定病例，分別為2萬3102例本土個案及37例境外移入，有14例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增5例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前兩天平穩，今天增比較多，比昨天多三成。

昨天入境採檢共篩579人，有14人陽性，陽性率2.42，下午越南入境者比較多，但比以往已經大有改善，檢查有比較落實，要持續觀察。今日上午篩檢兩航班，共篩64人，有陽性6人，陽性率9.38。

(圖：指揮中心提供)
(圖：指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(8,278例)、台北市(4,806例)、桃園市(3,604例)、基隆市(1,220例)、台中市(1,196例)、高雄市(818例)、台南市(509例)、宜蘭縣(448例)、花蓮縣(428例)、新竹縣(333例)、屏東縣(292例)、雲林縣(254例)、彰化縣(214例)、新竹市(171例)、苗栗縣(145例)、台東縣(102例)、嘉義縣(87例)、嘉義市(79例)、南投縣(73例)、澎湖縣(22例)、金門縣(15例)、連江縣(8例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、16例女性、1例調查中；年齡介於10多歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月5日至5月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,602,849例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,426,123例排除)，其中173,942例確診，分別為11,481例境外移入，162,407例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計876例COVID-19死亡病例，其中861例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、台北市326例、基隆市34例、桃園市30例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

疫情 越南 陳時中

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