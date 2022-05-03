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台灣開打兒童疫苗 首日接種率不高

記者楊雅棠、邱宜君／台北3日電
國小學童接種新冠肺炎疫苗首日，部分擔心的家長進入校園陪同孩子施打疫苗。圖為嘉義縣太保市南新國小學童及家長。(記者莊祖銘／攝影)
國小學童接種新冠肺炎疫苗首日，部分擔心的家長進入校園陪同孩子施打疫苗。圖為嘉義縣太保市南新國小學童及家長。(記者莊祖銘／攝影)

兒童疫苗昨天開打，桃園市國小有學童緊張打針不敢看，接種後感到身體不適返家休息；高雄四所偏鄉國小接種率不到一半，現場播放音樂影片，發放小點心，準備布偶娃娃，以溫馨氣氛緩解小朋友緊張，仍有小朋友哭了出來。新北今天開打，北市5日才打疫苗。

台灣12歲以下兒童昨開始接種新冠肺炎疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，目前只能選擇莫德納，家長若已簽署同意書，也可反悔，等著之後接種BNT，「想打莫德納就登記，如不想打，就不要打。」再者，孩子可在學校打疫苗，也可在醫療院所或社區接種站，作法彈性。

醫師楊智鈞在臉書發文表示，自己身為爸爸，不同意讓孩子施打BNT或莫德納等mRNA疫苗，理由是mRNA疫苗為一種全新的疫苗開發技術，而幼兒的免疫系統正在發展狀態，mRNA可能會改變兒童的免疫系統。「mRNA疫苗技術太新、我實在太不懂了」，寧可選擇相對製程成熟的蛋白質疫苗技術。

高雄昨天四所偏鄉小校茂林、多納、新發國小先打，接種率約四成七；新北今天在頂溪國小擔任疫苗施打先行學校，第一梯疫苗接種學生約200人，約三成同意。台北市預計5日開始幫學童接種，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市符合施打資格的學童，第一階段同意接種約46.9%，也規畫9日媒合醫院開設「兒童疫苗特別門診」。

疫苗 莫德納 BNT

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