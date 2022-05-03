寧不篩、篩不到 民眾多少焦慮

快篩試劑已經成為防疫應備的物品。（本報資料照片）

台灣疫情 發展迅速，民眾買不到快篩、基層診所不替民眾篩，指揮官陳時中又宣布須快篩陽性才能PCR，讓民眾焦慮更深了。

科學統計顯示，Omicron患者超過99%以上是輕症和無症狀，致死率比流感 低，確實有愈來愈多的民眾認為篩檢 確診後要面對隔離等不方便，甚至影響同事或家人，因此選擇不篩檢，成為疫情黑數，想不到連醫師們也這麼認為，坦言「何必自找麻煩、是我也不會通報」。

如陳時中說，不希望確診人數上升曲線太陡，以免中重症太多、醫院負荷不了是事實；但是清楚告訴民眾疫情已經沒有先前那麼嚴重，且已經流感化，讓民眾不必因為疫情而恐慌，卻是必要的，這部分顯然做得不夠。

遺憾的是，政府除了說明的不夠，應該做好準備的快篩試劑和兩年前疫情初起時的口罩、疫苗一樣，都未能超前部署，讓民眾陷入想篩檢沒試劑、想做PCR更沒門路的絕境。可想而知，對於想知道自己是否確診的民眾而言，因為買不到篩劑，又無處可做PCR，會是多麼憂慮。

眼看確診人數日增，在基層醫師揭露「寧可不篩」現狀下，染疫黑數必然存在於社區裡；政府若想要掌握疫情，就必須認清事實、了解真相，承認疫情已經流感化，唯有這樣才能去除民眾的焦慮和恐慌，讓大家相信即使感染了，也只是一場感冒而已。

接著，應妥善運用現有醫療體系，讓民眾小病先到診所治療，嚴重再轉去醫院，充分發揮既有醫療體系的功能，才不致讓民眾爭相往大醫院跑，消耗了寶貴的醫療量能；也讓醫院裡的醫護能獲得喘息、台灣社會回到正軌，以及讓民眾早日恢復正常的生活步調。