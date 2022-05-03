快篩之亂 民不想篩 醫不敢篩 陳時中：不傾向嚴格管制

紓解採檢人潮 因眾多民眾至醫院篩檢PCR，造成急診壅塞，指揮中心宣布，快篩陽性者才可到院採檢。(記者曾原信／攝影)

台灣疫情 發燒，昨天新增本土確診個案1萬7801例及3例死亡案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 上修最新單日確診人數低、中、高推估值分別為10萬例、15萬例、20萬例，其中高推估數字比之前高出一倍；他說，目前政策不是朝向清零，不傾向嚴格管制。

台北、新北、桃園確診數高達七成以上，許多民眾湧至醫院急診或社區篩檢 站排隊等候接受PCR採檢，醫療系統緊張，五一勞動節全台PCR陽性率高達三成三九，再創新高。指揮中心公布五大紓解急診篩檢人潮應變方式，包括快篩陽性才可做PCR採檢、地方政府加開社區篩檢站等。

台灣市售快篩試劑缺貨，基層診所試劑不是用罄就是不主動替民眾篩，民眾出現染疫症狀卻因無法取得快篩陽性證明而無法到醫院PCR檢驗，求助無門恐「自我隱匿」，成為疫情黑數。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，台灣疫情進入指數型成長，且「一定有很多快篩陽性者選擇自我隔離，不想通報，也不想再驗PCR。」

除了一般民眾擔心隔離並影響同事、家人而不想篩，醫療院所也瀰漫「不敢篩」氛圍。北部某醫學中心急診科主治醫師表示，單位有十分之一同仁確診，因有人確診就要重新排班，因此許多醫師均不太接受篩檢；警局也傳出不讓篩的爭議。

大台中醫師公會理事長魏重耀表示，Omicron疫情99.6%是輕症，致死率比流感還低，在醫師的認知裡就是一個感冒，因此有醫師即使染疫不通報，吃藥並做好自我隔離，不大費周章的呈報、疫調。

針對不篩的奇特現象，陳時中說「尊重相關專業醫師臨床專業判斷」，但若有可能確診，應及早休息避免傳給太多人。他說，防疫政策不再朝向清零，而是走向歐美方向，確診後只要休息幾天就返回工作崗位。

另外，精神科醫師蘇偉碩分析紐西蘭、南韓、香港及台灣防疫模式，建議政府採取七到十天的「短三級」警戒措施，限制或完全停止餐廳內用和喜宴；設置社區型輕症照護「類醫院」提供醫護駐守的全日照護中心。另外，政府應立即提供每人每周一次的免費快篩試劑，由政府直接配送到宅。