黑白集／疫情降級 是為陳時中參選升級？

台灣染疫破萬成常態，死亡數也漸增，此時指揮中心卻開始思考起「降級」問題：一是解封程度，二是將新冠從第五類傳染病降為「第四類」。雖說「與病毒共存」是不得不然，但過去超保守、如今超大膽，仍讓人錯愕。

陳時中 半月前就說「考慮跟進」解封降級，近日有專家呼籲將新冠肺炎的法定傳染病「降級」，阿中也稱「有此考慮」。這些，頗有「以韓為師」的意味。

但南韓解封降級，是疫情 已度過高峰危險期，確診數從單日60多萬人，降至最近的3、4萬人，已經趨緩；但台灣顯然距離高峰尚遠，高峰時每日會有多少人確診、會維持多久、會有多少人死亡，都仍未可知，現在就談「降級」，未免太早。

若考慮減輕醫療人員負擔，這無可厚非；然而這是否只有降級一途，則有待商榷，原因是，許多繁瑣流程可以直接修改簡化，無關降級。疫情升溫後，政府各種手忙腳亂、物資準備不足的亂象叢生，若以為「降級」就能解決問題，就太天真。

從防疫 看，降級可以討論；但就怕主政者考慮的不是防疫，而是政治。陳時中被民進黨當成參選台北市長王牌，如今被疫情綁住；解決不了疫情，只好在形式上塑造「功成身退」時機，為選舉升級。答案是什麼，且看陳時中在降級後的下一步便可分曉。