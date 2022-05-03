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新聞評論／衛福部過分的管制權威 試劑用時方恨少

聯合報社論
新北傳出有嬰兒高燒，但等不到急診而病逝，指揮中心呼籲民眾盡量前往快篩站採檢，不要造成急診塞車，圖為醫護人員持急診分流採檢用品。(記者曾原信／攝影)
新北傳出有嬰兒高燒，但等不到急診而病逝，指揮中心呼籲民眾盡量前往快篩站採檢，不要造成急診塞車，圖為醫護人員持急診分流採檢用品。(記者曾原信／攝影)

疫情大爆發，政府要求民眾「自主管理」，大家才發現衛福部根本未曾提供足夠的工具讓民眾「自主」。例如快篩試劑雖開放實名制購買，但民眾大排長龍也買不到；偵測血氧濃度的血氧機價格超高，還全台缺貨；至於去年外界就呼籲開放的家用唾液快篩試劑，民眾用起來方便又快速，衛福部卻以可能篩出偽陰偽陽為由悍拒，直到最近開放獨家進口，竟是高端「近親」中獎，被質疑有圖利之嫌。

民眾自我健康管理的工具不足，主因在衛福部上下充滿「管制」心態，始終以試劑器材是「醫療用品」為由限制進口或管制販售，甚至威嚇民眾跨洋網購是「違法行為」。正因管制過嚴，導致民眾購買無門，更造成某些器材因「稀缺」而價格遠高於海外。以血氧機為例，台灣售價動輒3000元(台幣，以下同)起跳，其他國家才1000多元，新加坡甚至免費分送給家戶，這些偌大的價差，利潤都被誰賺走了？

衛福部管制藥品器材最常用的理由，就是醫療器材必須講究準確，因此只能由專業醫事人員操作。不可諱言，有些器材或試劑可能準確度不足，容易造成誤判而產生醫療困擾，但衛福部的工作，應放在經由審查測試以去蕪存菁，為民眾提供較佳選擇，而非一味地全面管制，或讓獨家代理壟斷市場。

一個具代表性的例子是，蘋果公司生產的Apple Watch，具有心率監測、心電圖、血氧等功能；但推出時，衛福部以蘋果未在台灣申請「藥材許可證」為由禁止使用。為此，蘋果公司只好對台灣的手表使用者關閉該項功能，讓台灣的消費者白白損失相關服務；足足隔了兩年，衛福部才放行。由於衛福部的官僚心態，導致台灣民眾無法與世界同步享受科技產品帶來的便利；深一層看，除了官威，難道沒有圖利其他器材廠商的用心？

再看快篩試劑的供貨不足問題。在去年5月那波疫情大爆發時，各界要求開放家用快篩試劑的呼聲即四起。6月間，陳時中鬆口同意開放鼻腔採檢試劑進口，但政府採檢認證仍獨尊PCR；至於唾液快篩，則僅開放「專業人員使用」試劑，而未開放「家用快篩」。這種作法，十足反映了衛福部的「官本位主義」，凡事都要把權力牢牢抓在手裡，不相信人民有自主健康管理的能力，彷彿民眾連快篩都不會。直到最近情勢失控，陳時中才喊出「自主管理」，其潛台詞是：「我沒辦法了，你們自己顧性命吧！」

事實上，在去年核准的五款「專業用」唾液快篩中，即有三款是台灣廠商製造，但這次衛福部核准高端關係企業「福又達」進口首支家用唾液快篩，卻是仍未取得南韓政府使用許可的韓國貨。試問，可供專業用的國產唾液快篩，難道無法供民眾居家使用？尤其，衛福部次長薛瑞元上月27日在立法院答詢時，才說「沒有廠商提出申請」唾液快篩；誰料，衛福部29日即宣布核准「福又達」進口。這短短兩天的變化，如果說薛瑞元是「狀況外」，那莫非一切都是由陳時中掌控？

當疫情眼看著已逐步失控，陳時中每天仍好整以暇地坐在那裡發號施令，真的是在指揮全局，或者只想表現他的官威？到5月1日，全台已有6000多名長者確診，各醫療院所卻僅開出800多份口服藥物，用藥數量和高風險病患人數明顯不成比例。對此，醫界批評藥物不是不足，是「管太嚴」，包括雙北的醫療量能已逐漸超負荷，中央對「以篩代隔」卻提不出解決辦法，難道要讓台灣疫情演成香港模式？

陳時中 疫情 蘋果

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