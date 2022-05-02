台確診+17801例 民眾不想篩 醫護不敢篩

2日為國小學童接種新冠肺炎疫苗首日，部分擔心的家長進入校園陪同孩子施打疫苗。圖為嘉義縣太保市南新國小學童及家長。記者莊祖銘／攝影

台灣疫情 發燒，2日新增本土確診個案1萬7801例及3例死亡案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 上修最新單日確診人數低、中、高推估值分別為10萬例、15萬例、20萬例，其中高推估數字比之前高出1倍；他說，目前政策不是朝向清零，不傾向嚴格管制。

陽性率飆破3成

台北、新北、桃園確診數高達7成以上，許多民眾湧至醫院急診或社區篩檢 站排隊等候接受PCR採檢，讓5/1勞動節全國PCR陽性率高達3成39，再創新高。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，台灣疫情進入指數型成長，處於疫情上升段，且「一定有很多快篩陽性者選擇自我隔離，不想通報，也不想再驗PCR。」

除了一般民眾擔心隔離並影響同事、家人而不想篩，醫療院所也瀰漫「不敢篩」氛圍。北部某醫學中心急診科主治醫師表示，單位有1/10同仁確診，因有人確診就要重新排班、牽連甚廣，因此許多主治醫師、住院醫師均不太接受篩檢；護理師間甚至有「篩檢前要告訴護理長」的潛規則，讓護理長有心理準備。警局也傳出不讓篩的爭議。

疫情熱區不管制

針對不篩的奇特現象，陳時中說「尊重相關專業醫師臨床專業判斷」，但若有可能確診，應及早休息避免傳給太多人。他說，防疫政策不再朝向清零，而是漸漸走向歐美方向，確診後只要休息幾天就返回工作崗位，這是有可能的。

陳時中表示，以美國為例，民眾快篩如為陽性，可以做PCR採檢，如不想檢驗就在家休息5天，之後戴口罩可出門，「染疫到一段時間就會走上共存之路，台灣也正在往這條路走。」至於部分醫師建議疫情熱區（雙北地區）應優先管制，讓學生在家視訊上課，他認為這是趨向上海的作法，目前台灣模式不採用嚴格作法，不會這樣做。

快篩陽才能PCR

近來採檢民眾塞爆醫院急診，醫療系統緊張。指揮中心公布5大紓解急診篩檢人潮應變方式，包括快篩陽性才可做PCR採檢、地方政府加開社區篩檢站、急救責任醫院開設防疫門診以分流病人、鼓勵診所投入PCR採檢，同時請醫院啟動降載等應變機制，調度人力支援採檢、通報、控床等工作。

陳時中說，全國各縣市開設344處社區篩檢站，另有104家專責醫院成立防疫或疫病門診，快篩陽性或有症狀等民眾可就近尋求協助；縣市政府設置社區篩檢站時應請醫師進駐，協助評估患者惡化重症風險，收治快篩陽性且症狀輕微者，可直接開立藥物，症狀治療。

未滿1歲女嬰重症

國內累計已有1萬8647名12歲以下兒童染疫，部分縣市2日開打兒童疫苗，另有1名未滿1歲女嬰重症，因呼吸窘迫在加護病房搶救，目前使用呼吸器及瑞德西韋治療；這名女嬰4月26日高燒至39度，家長抱至診所就醫，因年齡太小並未快篩，28日呼吸困難送至急診，採檢陽性確診，是這波疫情年紀最小的重症個案。