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黑白集／薄台鐵、厚高端 有關係就沒關係

黑白集
衛福部火速核准進口的唾液快篩試劑進口商「福又達」，創辦人竟是高端副董兼總經理陳燦堅。（本報資料照片）
衛福部火速核准進口的唾液快篩試劑進口商「福又達」，創辦人竟是高端副董兼總經理陳燦堅。（本報資料照片）

台鐵員工以「勞動節不加班」癱瘓鐵路，抗議交通部的「公司化」條件過苛；因雙方均無意退讓，台鐵抗爭恐將持續升高。與此同時，衛福部首度核准唾液快篩試劑進口，這家幸運的進口商「福又達」竟被揪出是高端的關係企業。民眾驚呼，「怎麼又是你」；陳時中笑答：「那有什麼關係？」

當然沒關係！當政府決策偏頗已成常態，民眾還奢想公正，才是愚昧至極。這幾年，蔡政府把國家當成黨機器來治理，「好康」要與好友分享，立場顏色不同的都排除在外。在這種情況下，「薄台鐵、厚高端」正反映了主政者的核心精神，一點都不奇怪。

高端疫苗為例，沒通過三期實驗就發給緊急使用授權，政府還用全球最高售價大量購買，把它捧成「愛國疫苗」，卻終難獲國際認可。至於唾液快篩試劑，去年醫界就要求開放進口，衛福部一路阻擋。直到現在疫情大爆發，衛福部才驟然開放，誰料，中獎的又是它。高端與「福又達」不只是關係企業，兩家公司根本設在內科園區的同一大樓，「又是它」絕非意外。

再看台鐵，政府把精神和經費都花在其對手「高鐵」身上；光是高鐵南北延伸就要花掉2500多億台幣（約84.9億美元），政府眉頭都沒皺一下。相對的，政府不斷變賣台鐵場站資產，卻只願承受300多億台幣；這教台鐵如何吞得下去？

台鐵 高端疫苗 陳時中

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