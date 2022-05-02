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新聞評論／趁疫進場 超前部署的是高端

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福又達進口南韓唾液篩劑，是高端第二大股東，而福又達創辦人陳燦堅是董事法人代表，並擔任高端副董兼總經理。圖為蔡英文總統前年參訪高端疫苗公司，由陳燦堅（左）解說。（圖：高端疫苗提供）
福又達進口南韓唾液篩劑，是高端第二大股東，而福又達創辦人陳燦堅是董事法人代表，並擔任高端副董兼總經理。圖為蔡英文總統前年參訪高端疫苗公司，由陳燦堅（左）解說。（圖：高端疫苗提供）

連假前夜，全台許多藥局苦等物流補送快篩試劑，但奇蹟沒出現，蔡總統正好PO臉書，分享她十年前逛書店舊照，引來不少人留言讚她冷靜異於常人。怎料，食藥署竟送來奇蹟，宣布核准南韓製唾液試劑專案輸入，令人嘆服的是，這奇貨來自高端家族。2300萬人總在疫情爆發時，碰上高端，這公司去年賣全球最貴疫苗，不知今年是否再創國際紀錄。

本土疫情失控，確診數破5000時，蘇貞昌突然決定縮短接觸者居家隔離天數，「3+4」實施後，每天居隔與確診的增加人數均以萬計，全台陷入混亂，核酸檢測來不及追趕病毒，被指揮中心不屑一顧的快篩試劑，突然奇貨可居，更不可思議的是，無所不能的蔡政府竟壓不下價格。就這麼巧，民眾的鼻子及荷包都被快篩劑捅得哀號時，「福又達」進口唾液試劑就問世了，不必下廣告，現成的需求及價格行情都是香香的。

陳時中的「超前部署」只作到虛位以待，等著特定賣家趁疫進場。真正超前部署的是高端老總堅哥，人家早從去年就布局，一手疫苗，一手檢測試劑。

福又達進口南韓唾液篩劑，被發現該公司是高端第二大股東，而福又達創辦人陳燦堅是董事法人代表，並擔任高端副董兼總經理。網民大呼「怎麼又是你」，陳時中卻說「那有什麼關係」，蘇貞昌則表示「尊重專業」。但專業不只高端一家，食藥署去年至今許可五件「專業人員用唾液檢體核酸檢測試劑」，其中包括工研院技轉的本土業者，這些產品雖屬醫檢人員操作，但業者若有「內線」，得知指揮中心要開放唾液快篩，便能提早開發家用系列。

指揮中心大內宣把「防疫國家隊」掛在嘴邊，除了高端是掌上明珠，從沒真心支持其他本土業者。高端去年賣疫苗，同時開發核酸檢測試劑，由福又達成立醫事檢驗所，承攬機場等政府委託檢測，算盤打得精明。這回進口南韓唾液試劑，堪稱「遠見」，若非早已和南韓PHILOSYS談妥代理，如何能在一周前向食藥署提出申請？

堅哥的南韓貨，並未取得南韓政府使用許可，這家業者規模屬於中小型，接受南韓政府規畫往海外出口，以免在國內和市場主力過度競爭。業者去年下半年先後取得馬來西亞、阿根廷許可，主要在東南亞和南美銷售，包括高端進行臨床實驗的巴拉圭。

Omicron去年底開始肆虐，全球快篩試劑嚴重缺貨，澳洲需貨孔急，許多中國製快篩試劑便前往申請使用許可，PHILOSYS也在這波申請之列，2月取證後，卻沒在當地上市。不過取得澳洲TGA認證，讓這款試劑順利進入台灣市場。

本地的唾液快篩業者已向食藥署提出申請，耐人尋味的是，食藥署會用多少時間磨這些競爭者？如果又重演高端一枝獨秀，那麼堅哥喊的價格肯定不會太客氣。

南韓 檢測 疫苗

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