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驚恐篩檢人潮塞爆急診 蔡政府「分流」淪口號

台灣新聞組／台北2日電
新冠肺炎本土確診人數連續數日破萬，各大醫院亂成一團。（記者余承翰／攝影）
新冠肺炎本土確診人數連續數日破萬，各大醫院亂成一團。（記者余承翰／攝影）

凌晨時分，新光醫院急診室外仍有近20人排隊，大部分低頭滑著手機，這些均非急重症患者，而是希望做新冠PCR採檢。新光急診主任張志華表示，指揮中心常說輕症分流，事實證明這僅是一句口號，目前約三成急診患者為輕症感染者或親密接觸者，掛急診目的為拿藥和做篩檢

台大醫院品質管理中心主任陳世英表示，北部醫院急診吃緊，以台大為例，每天急診人次破千，而以往急診最忙碌的過年期間，一天急診量也才600人次；疫情持續延燒，病毒往南部擴散，屆時中南部急診也會陷入一樣的困境。

本土疫情連續四天破萬例，許多民眾搶買快篩試劑，搶不到的就去擠急診。（記者胡經周／...
本土疫情連續四天破萬例，許多民眾搶買快篩試劑，搶不到的就去擠急診。（記者胡經周／攝影）

急診醫師、台北市醫師職業工會發言人陳亮甫表示，社區篩檢站到了晚上停止運作，很多人無法等隔天才做PCR，就跑來急診排隊，約占夜間病人的一半。另外民眾因有接觸史及症狀，買不到快篩，而直接來急診。有些人快篩陽性、合併症狀，但是篩檢站人員不能給藥，只好到急診做PCR，順便尋求醫師的診療和處方。

一位不願具名、曾任北市聯醫的急診醫師表示，台北只開七家社區篩檢站，且大多開在醫院急診旁邊，動線亂七八糟，以致門口附近擠滿民眾，有些人真的是急重症，但更多人是等著做採檢。

「現在狀況和去年5月差不多，但過了一年卻還沒學會教訓。」該名醫師說，超前部署都是嘴巴說說，中央與地方缺乏整合，1922專線與各地衛生局互踢皮球，感染者、親密接觸者心生恐懼，只能至醫院採檢、拿藥。「但急診人多，交換禮物（病毒）。」新北市陽性率達22%，很可能原本沒事，排著排著也變成陽性。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，疫情蔓延，衛政單位已無法掌握，應考慮讓新冠肺炎歸在第四類法定傳染病，讓病人回到常規就醫。

彰化縣衛生局局長葉彥伯指出，清零思維留下的行政程序已嚴重干擾醫療常規；「中央根本不懂基層處理一個確診者程序的成本有多高。」葉彥伯說，PCR確診，24小時內可在健保快易通App看到結果，但接下來就被法定傳染病通報流程卡住，導致輕重症分流紊亂。葉彥伯建議，應讓PCR陽性者自行向診所掛號，或透過視訊診療，診所評估其健康狀況、開處方箋，完成法傳通報、開立證明或居隔單，這樣頂多只要兩天。

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