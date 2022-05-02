急診外苦等近1小時 高燒男嬰不治 父悲痛：配套在哪？

除了收治急重症患者，北部各大醫院急診也提供採檢，讓醫事人員疲於奔命。（記者余承翰／攝影）

北台灣醫療量能吃緊，各大醫院急診部前面排隊人龍不斷，急診幾近崩潰，林口長庚醫院就發生憾事，母親抱著高燒近40度的六個月大男嬰，在急診戶外區排隊，等待就醫，不料一個多小時後男嬰不幸死亡。男嬰吳姓父親控訴：「為什麼我的小孩死在醫院裡面，醫院不敢開死亡證明書給我？為什麼醫生距離小孩三步，還說小孩意識清醒？」

吳姓父親質疑政府沒把配套做好，讓有緊急需要者看不到醫師，是政府的疏失。「如果問題沒有改變，後面一定還會有跟我們一樣的人」。林口長庚醫院回應，初步檢查時，男嬰雖然發燒，但意識清楚，一切都依規定處理，不過男嬰病情變化太快，始料未及，深表遺憾。

吳姓父親表示，兒子上月28日突然發高燒到40度、翻白眼、全身發抖，趕緊到林口長庚醫院掛急診。當天下午4時30分左右抵達，告知門口人員男嬰狀況，對方要求排隊掛號，他們只好到戶外診療區排隊，但前面有二、三十人，輪到時已在20分鐘後；護士量孩子體溫為39.2度，他詢問能否請醫師先看一下，護士卻說「不是只有你掛號，去旁邊排隊」。

吳姓父親表示，他掛完號，前面又有二、三十人，輪到他們看診時已是5時25分，當時醫師距離孩子約三步，說孩子意識清醒，還說要先安排抽血；結果才過兩分鐘，孩子就失去呼吸，送進急診室搶救，搶救過程中有護理人員出來說「你們要有心理準備」，孩子在5時44分宣告不治。

吳姓父親表示，醫院只開診斷證明，上面寫「發高燒」，不願意開死亡證明，聲稱「不是住在醫院死掉，要找法醫開。」他28日晚上前往新北市警林口分局泰山分駐所製作筆錄。檢警相驗後，法醫說要有病歷資料才能開死亡證明，檢察官 則說如果要對醫院提告，那就要解剖遺體；他還要再跟長庚調閱資料，孩子目前只能放在冰櫃裡，他非常心痛，想要讓孩子好好地走，卻又想討個公道。

他質疑，醫院做事為什麼沒有輕重緩急？已說孩子狀況很嚴重卻還要照規定來？他體諒疫情 爆發讓醫院很辛苦、很忙，但為什麼不能緊急處置如吊點滴或使用氧氣機？