我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

台灣本土確診連4天破萬例 中重症驚創新高

台灣新聞組／台北2日電
台灣本土確診人數連四天破萬，北部各大醫院急診人滿為患，許多民眾排隊等候採檢，嚴重排擠急重症患者，也讓醫療量能緊張。（記者胡經周／攝影）
台灣本土確診人數連四天破萬，北部各大醫院急診人滿為患，許多民眾排隊等候採檢，嚴重排擠急重症患者，也讓醫療量能緊張。（記者胡經周／攝影）

台灣本土確診病例連四天破萬，昨天新增1萬6936例、47例中重症個案、3例本土病例死亡個案，新增本土確診個案與中重症個案同創新高。指揮中心指揮官陳時中預告這波疫情才剛開始，預估5月中、下旬疫情將達高峰，屆時會再放寬防疫措施，先從打過三劑或完整接種疫苗者開始適用。

陳時中表示，全台新冠陽性率平均為9.63%，台北市、新北市均高於平均值，新北更達21.98%，凸顯雙北疫情的嚴峻。

為了避免輕症及親密接觸者湧向急診做採檢或領藥，新北市長侯友宜昨表示，「快篩陽性視同確診」是一定要走的路，中央應盡速修改後推動。對於侯的呼籲，陳時中則認為時機未到，他表示，現階段更有效運用PCR量能，等到新冠肺炎不再列入第五類傳染病，沒有強制管制措施時，就會走向「以快篩陽性視同確診」這條路。

日前也曾喊出「快篩陽性就當確診」的台北市長柯文哲表示，「不管是我或侯友宜，第一線帶兵打仗，最了解前線，所以說，不要在辦公室吹冷氣看報表，跟第一線會有誤差。」柯文哲表示，確診數如果增加到一個程度會看不到、會平掉、出現黑數，最有效使用PCR，用快篩擋在前面，否則不曉得是確診沒增加，還是超出量能做不出來，他提出快篩陽再PCR、一條龍醫療程序和成立特別急門診。

對於快篩陽性取代PCR採檢，或是修改傳染病分類，行政院長蘇貞昌昨天表示，所有作業方式都經由專家縝密討論，逐步就各種情況調整，什麼時候該怎麼做、該使用哪些藥物，都尊重專家。

由於染疫人數激增，指揮中心不再公布足跡並簡化疫調，昨天起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，由確診個案主動回報密切接觸者資料。陳時中表示，昨天上午發出7000多封簡訊，已有半數回報，但無法一、兩天就達到減輕工作負擔的效果，未來系統成熟，勢必可以減輕很多負擔，訊息也會更正確，預計5月4日前後就會讓系統從半自動化走向全自動化。

不少醫師指出，台灣染疫病例仍有黑數。陳時中昨天坦言「會存有一定量的黑數」，若染疫數目大於檢驗量能，確診者人數確實會被低估，因此會交互使用PCR和快篩，讓檢驗量能跟上。他表示，無症狀感染者未被驗出也可能出現黑數，國際資料和台灣都隨著確診人數增加，未被驗出的確診者也在增加中。

陳時中 疫情 侯友宜

上一則

拒絕米其林「秘密客」登門 知名粵菜餐廳打官司輸了

下一則

黑白集／薄台鐵、厚高端 有關係就沒關係

延伸閱讀

唾液快篩高端家族搶先機 在野：顏色對了就有利可圖

唾液快篩高端家族搶先機 在野：顏色對了就有利可圖
台確診連破萬 專家籲降傳染病等級 陳時中：要看時機

台確診連破萬 專家籲降傳染病等級 陳時中：要看時機
黑白集／快篩之亂 將帥無能

黑白集／快篩之亂 將帥無能
批陳時中防疫心不在焉 藍委：新台灣模式應參挪威經驗

批陳時中防疫心不在焉 藍委：新台灣模式應參挪威經驗

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

台防疫 隔離天數3+4登場 入境仍維持10+7

2022-04-25 19:51

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當