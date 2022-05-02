台灣本土確診連4天破萬例 中重症驚創新高

台灣本土確診人數連四天破萬，北部各大醫院急診人滿為患，許多民眾排隊等候採檢，嚴重排擠急重症患者，也讓醫療量能緊張。（記者胡經周／攝影）

台灣本土確診病例連四天破萬，昨天新增1萬6936例、47例中重症個案、3例本土病例死亡個案，新增本土確診個案與中重症個案同創新高。指揮中心指揮官陳時中 預告這波疫情 才剛開始，預估5月中、下旬疫情將達高峰，屆時會再放寬防疫措施，先從打過三劑或完整接種疫苗者開始適用。

陳時中表示，全台新冠陽性率平均為9.63%，台北市、新北市均高於平均值，新北更達21.98%，凸顯雙北疫情的嚴峻。

為了避免輕症及親密接觸者湧向急診做採檢或領藥，新北市長侯友宜 昨表示，「快篩陽性視同確診」是一定要走的路，中央應盡速修改後推動。對於侯的呼籲，陳時中則認為時機未到，他表示，現階段更有效運用PCR量能，等到新冠肺炎不再列入第五類傳染病，沒有強制管制措施時，就會走向「以快篩陽性視同確診」這條路。

日前也曾喊出「快篩陽性就當確診」的台北市長柯文哲表示，「不管是我或侯友宜，第一線帶兵打仗，最了解前線，所以說，不要在辦公室吹冷氣看報表，跟第一線會有誤差。」柯文哲表示，確診數如果增加到一個程度會看不到、會平掉、出現黑數，最有效使用PCR，用快篩擋在前面，否則不曉得是確診沒增加，還是超出量能做不出來，他提出快篩陽再PCR、一條龍醫療程序和成立特別急門診。

對於快篩陽性取代PCR採檢，或是修改傳染病分類，行政院長蘇貞昌昨天表示，所有作業方式都經由專家縝密討論，逐步就各種情況調整，什麼時候該怎麼做、該使用哪些藥物，都尊重專家。

由於染疫人數激增，指揮中心不再公布足跡並簡化疫調，昨天起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，由確診個案主動回報密切接觸者資料。陳時中表示，昨天上午發出7000多封簡訊，已有半數回報，但無法一、兩天就達到減輕工作負擔的效果，未來系統成熟，勢必可以減輕很多負擔，訊息也會更正確，預計5月4日前後就會讓系統從半自動化走向全自動化。

不少醫師指出，台灣染疫病例仍有黑數。陳時中昨天坦言「會存有一定量的黑數」，若染疫數目大於檢驗量能，確診者人數確實會被低估，因此會交互使用PCR和快篩，讓檢驗量能跟上。他表示，無症狀感染者未被驗出也可能出現黑數，國際資料和台灣都隨著確診人數增加，未被驗出的確診者也在增加中。