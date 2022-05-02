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新聞眼／柯侯老實話 抖出蘇貞昌防疫假數字

重磅快評
行政院長蘇貞昌聲稱台灣隔離人數銳減降到2萬1000多人，台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）幾句話就抖出實情。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌聲稱台灣隔離人數銳減降到2萬1000多人，台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）幾句話就抖出實情。（本報資料照片）

「3+4」隔離新制上路後，行政院長蘇貞昌聲稱全台隔離人數銳減降到2萬1000多人，大幅減輕社會成本，怎奈雙北市府都批數字不實，新北市長侯友宜說光新北市就不只此數，台北市長柯文哲更說，數字沒那麼多，是因為沒有做了啦（指PCR）！數字是假的；雙北要求中央趕快提出「快篩陽視同確診」作法，中央不想被地方追著跑，倒也不必拿假數字唬人。

「3+4」居家隔離新制實施後，各地民眾忙著搶買快篩試劑，彷彿成了現今的全民運動，民怨隨著民眾急奔各藥局撲空而迅速堆累；蘇貞昌召開擴大防疫會議，聲稱自實施「3+4」居家隔離新制後，隔離人數從45萬4000多人降到2萬1000多人，讓更多人能免於受疫情干擾、正常生活，用意不言自明。

只是，蘇貞昌提出的數字聽起來好像神話一般，疫情才大爆發沒幾天，每天逾萬人確診，怎麼才短短五、六天，我們的隔離人數竟能銳減至百分之五，這數字距離民眾的感受實在太遙遠了，怪不得侯友宜、柯文哲都要跳出來反駁一下，到底是那個環節出錯？還是蘇院長自己在冷氣房想出來這個數字？   

柯文哲難掩直言個性說，「這個時候，大家講實話，今天居家隔離數量沒有這麼多，是因為我們沒有做了（PCR），做不下去，所以那個數字是假的」；一向謹言慎行的侯友宜，可能一直等不到中央提出「快篩陽視同確診」的措施，脫口而出就說光是新北市居隔人數就比蘇貞昌說的還多，不清楚蘇貞昌這個數字從哪裡來。

柯文哲、侯友宜站在第一線，兩人幾句話就突破事件的盲腸，此刻民眾感受到的，也正是政府祭出的快篩試劑「限購令」，限購的意思就是「限篩」，壓低確診數，就可以收到確診曲線平緩上升的目的，間接美化了蔡政府的防疫成績單。

為了美化這份成績單，陳時中承受不斷的挑戰及壓力，他的態度也就更耐人尋味，起先他回應說，目前還沒有這樣的要求，但是很快會要求這樣的情形，聽起來應該很快會宣布；但後來他又說，台灣仍在疫情上升期，其他國家都是在疫情「下坡段」時開始採行，他預計可能在5月下旬達到高峰。感覺上，民眾還得忍受這種政策卡卡的氛圍至少一個月。 

其實，雙北要求「快篩陽視同確診」，並非不能做，指揮中心只要規畫好配套措施即可，有效納入基層診所，還是可以收到降低重症率和住院率的目標，只是指揮中心躊躇不前，只為思索交出平緩曲線的成績單，不讓雙北再當防疫領頭羊，蘇貞昌想護航還搞錯數字，徒生尷尬，陳時中到底是專業防疫還是政治防疫，這時已再清楚不過了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

防疫 疫情 侯友宜

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