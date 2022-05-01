我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

台確診連4天破萬 1.6萬再創新高、增3死

記者楊雅棠、邱宜君／台北1日電
台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個案。（記者楊雅棠／攝影）
台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個案。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠本土疫情連續四天破萬例，今天新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，落地採檢陽性有138例。其中，新北市個案數5810例為最高。另外有3例本土病例死亡個案。指揮中心指揮官陳時中表示，昨天確診人數約1.5萬，成長率約12%。

台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個...
台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

今日新增1萬6936例本土病例，為8201例男性、8725例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今3月29日至4月30日，另9983例為無症狀感染。

個案分布為新北市(5810例)，台北市(4134例)，桃園市(2784例)，台中市(816例)，基隆市(792例)，高雄市(436例)，台南市(321例)，宜蘭縣(314例)，花蓮縣(275例)，彰化縣(221例)，新竹縣(191例)，屏東縣(185例)，新竹市(157例)，雲林縣(147例)，苗栗縣(83例)，南投縣(76例)，台東縣(75例)，嘉義縣(46例)，嘉義市(33例)，澎湖縣(19例)，金門縣(18例)，連江縣(3例)。

陽性率平均值。（圖：指揮中心提供）
陽性率平均值。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月10日至4月26日，死亡日期介於4月25日及4月27日。

台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個...
台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

今日新增149例境外移入個案為69例男性，80例女性；年齡介於10多歲至60多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月16日至5月1日。

指揮中心統計截至目前國內累計13萬2955例確診，分別為1萬1386例境外移入，12萬1515本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計868例死亡病例，其中853例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、台北市324例、基隆市34例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

陳時中 社交距離 疫情

上一則

唾液快篩高端家族搶先機 在野：顏色對了就有利可圖

延伸閱讀

台確診連破萬 專家籲降傳染病等級 陳時中：要看時機

台確診連破萬 專家籲降傳染病等級 陳時中：要看時機
香港邊境鬆綁 5月1日起開放非港居民入境

香港邊境鬆綁 5月1日起開放非港居民入境
台灣居家隔離、自主健康管理、自主防疫怎分？1圖看懂

台灣居家隔離、自主健康管理、自主防疫怎分？1圖看懂
本土確診首度破萬 快篩劑實名制首日爆亂

本土確診首度破萬 快篩劑實名制首日爆亂

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

台防疫 隔離天數3+4登場 入境仍維持10+7

2022-04-25 19:51

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅