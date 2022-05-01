台確診連4天破萬 1.6萬再創新高、增3死

台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個案。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠本土疫情 連續四天破萬例，今天新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，落地採檢陽性有138例。其中，新北市個案數5810例為最高。另外有3例本土病例死亡個案。指揮中心指揮官陳時中 表示，昨天確診人數約1.5萬，成長率約12%。

台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

今日新增1萬6936例本土病例，為8201例男性、8725例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今3月29日至4月30日，另9983例為無症狀感染。

個案分布為新北市(5810例)，台北市(4134例)，桃園市(2784例)，台中市(816例)，基隆市(792例)，高雄市(436例)，台南市(321例)，宜蘭縣(314例)，花蓮縣(275例)，彰化縣(221例)，新竹縣(191例)，屏東縣(185例)，新竹市(157例)，雲林縣(147例)，苗栗縣(83例)，南投縣(76例)，台東縣(75例)，嘉義縣(46例)，嘉義市(33例)，澎湖縣(19例)，金門縣(18例)，連江縣(3例)。

陽性率平均值。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月10日至4月26日，死亡日期介於4月25日及4月27日。

台灣1日新增1萬6936例本土個案、149例境外移入個案，新增3例本土病例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

今日新增149例境外移入個案為69例男性，80例女性；年齡介於10多歲至60多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月16日至5月1日。

指揮中心統計截至目前國內累計13萬2955例確診，分別為1萬1386例境外移入，12萬1515本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計868例死亡病例，其中853例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、台北市324例、基隆市34例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。