台確診連破萬 專家籲降傳染病等級 陳時中：要看時機

各地確診人數、居隔人數連日大增，不過五一連假首日仍有不少民眾外出爬山踏青。（記者黃仲裕／攝影）

指揮中心公布，昨天新增本土病例1萬5033例，死亡三例，新冠輕症患者99.6%。連續三天單日確診數破萬，指揮中心指揮官陳時中 表示，病例數較前一天成長25%，但疫情 尚未到達巔峰，未來確診數將持續增加，目前最重要的四件事，分別是簡化疫調、輕症分流、即時藥物分配、接種疫苗 ，以建立群體防護力。

確診數快速增加，民眾恐慌加劇，第一線防疫人員壓力爆表。雖然居隔相關規定一路放寬，密切接觸者從十天改為「3＋4」，輕症確診者也可在家中照護，但通知居隔、送防疫包等工作已讓衛生局人員疲於奔命。

基層衛生所人員表示，這二周來，隔離通知書的量已大到從延遲三天至十天沒收到通知都算正常，工作人員每天工時超過12小時都算正常；有衛生所護理師說，有同仁每天忙到11時甚至凌晨2時，她自責說，「我可以照顧確診者或是居隔者，但無法好好照顧家人跟小孩」；甚至晚上不敢睡覺，深怕沒接電話造成送醫延誤，壓力大到讓人崩潰大哭說「不想做了」。

五類法定傳染病 製表／沈能元

為避免政府機器及醫療的正常運作被大量行政作業癱瘓，前疾管局長蘇益仁呼籲，將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，比照流感併發重症。陳時中表示，的確有這樣考慮，「這日子一定會到。」但實施的時間點還要觀察。

確診個案自主疫調回報系統今天上路，指揮中心發言人莊人祥表示，民眾PCR陽性時，會根據採檢時或健保投保時留下的手機號碼，由簡訊門號「0911514588」傳送疫調系統連結通知，請確診個案主動回報密切接觸者資料。

莊人祥說明，系統內蒐集資料共四大類，包括基本資料、最早出現症狀或篩檢陽性日期、是否為孕婦或慢性疾病等高風險族群、密切接觸者等，也可透過系統了解是否須立即就醫。

專家認為，國人若要脫掉口罩，必須觀察到明年。陳時中表示，未來會隨疫情變化，朝部分地區不強制戴口罩來規畫。台北市長柯文哲希望市民快篩陽性再到醫院做PCR，陳時中說，目前並沒有這樣的規定，但已規畫未來除醫療專業判斷情形外，快篩陽性的人才能進行PCR採檢。

昨公布三例死亡個案，包括先前基隆確診於家中死亡的60多歲女性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，患者有癌症病史，上月21日快篩陽性到醫院採檢確診，隔日高燒到急診，經評估治療後狀況穩定返家，兩天後在家無呼吸，死因為新冠感染合併呼吸衰竭。

另兩名死亡個案，80多歲女性有糖尿病史，打一劑疫苗，另一名80多歲男性為先前重症個案，沒打疫苗，有多重慢性病史。其他新增16名中重症，中症年紀最小為十多歲國小男童，有神經系統疾病，瑞德西韋治療。