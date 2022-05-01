蔡政府防疫政策扭捏 被批為照顧特定廠商

中華民國防疫學會理事長王任賢說，聽到福又達生物科技股份與高端的關係，讓他覺得「噁心得要死」。（本報資料照片）

台灣首款唾液快篩4月29日審核過關，藍營質疑引進廠商是高端副董事長陳燦堅，儘管衛福部長陳時中 說是依程序辦理，但專家直批「噁心」，防疫 政策要與台灣經濟弄到魚死網破，原來是有廠商還沒被照顧。

本報系聯合報報導，國民黨發言人白喬茵以反諷口吻說，誰是陳燦堅？他是這次第一個被奉天承運皇帝詔曰頒布：核准通過家用唾液快篩的福又達公司創辦人，是高端股東，也是高端副董兼總經理，從疫苗到快篩試劑，似乎到哪都是高端的影子？千百萬個理由說唾液快篩還沒辦法進來，現在進來的又是高端的關係企業？要不要衛福部乾脆成立一個高端俱樂部，正大光明讓所有關係企業一起來發財。

台北中國時報報導，中華民國 防疫學會榮譽理事長王任賢表示，昨天聽到福又達生物科技股份與高端的關係，讓他覺得「噁心得要死」，政府一定知道疫情早點結束，就要靠Omicron病毒達到群體免疫，例如英國、南韓開放後都沒有壞下場。

王任賢指出，蔡英文總統都表示要與病毒共存了，防疫政策卻仍扭扭捏捏，他先前還納悶為何要跟台灣經濟拚到魚死網破，原來是還有廠商沒照顧到，原來是高端躲在後面。