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唾液快篩高端家族搶先機 在野：顏色對了就有利可圖

台灣新聞組／台北1日電
衛福部食藥署火速核准首款唾液快篩試劑專案輸入，被質疑跟高端有關，陳時中說，「有什麼關係？」（圖：指揮中心提供）
衛福部食藥署火速核准首款唾液快篩試劑專案輸入，被質疑跟高端有關，陳時中說，「有什麼關係？」（圖：指揮中心提供）

衛福部食藥署火速核准首款唾液快篩試劑專案輸入，但獲准進口的福又達生技公司創辦人，恰巧是高端的副董事長陳燦堅，引發各方質疑。指揮官陳時中昨面對質疑時反問：「與高端有關，有什麼關係？」

本報系聯合報報導，衛福部食藥署指出，台灣之前雖有五款唾液快篩試劑，但均需專業人員使用，此次家用唾液快篩由福又達申請，但還有其他唾液、傳統快篩等案件正在申請及審查中。

根據高端財報，福又達持股高端達7049張，持股比率達3.32%，不僅是高端的主要股東之一，持股比重僅次於第一大股東基亞；陳燦堅本身是福又達指派在高端的法人代表；針對民代質疑，截止截稿前，陳燦堅未接電話回應。

食藥署官網核准首款唾液快篩試劑專案國外輸入，引進的福又達生物科技創辦人陳燦堅，也...
食藥署官網核准首款唾液快篩試劑專案國外輸入，引進的福又達生物科技創辦人陳燦堅，也是高端副董事長兼總經理。（取再自食藥署外網）

高端官網也揭露，陳燦堅是福又達的創辦人；高端位於台北內科的分公司，與福又達在同一棟大樓。

台北市議員徐巧芯說，真的不是大家要陰謀論，講了這麼久的唾液快篩遲遲不進來，甚至還說是因為沒有廠商來申請。終於抵不住輿論壓力的時候，第一個核准的又是跟高端有密切關係的廠商，「奇怪的知識又增加了呢」。

面對外界質疑台灣核准首件唾液快篩與高端有關。陳時中昨表示，基本上正常程序，廠商產品不分藍、綠，依照科學證據及法定要求審核。

台北中國時報報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨指出，唾液快篩試劑在國外技術非常成熟，食藥署為什麼拖那麼久才批准，相關作業早就應該超前部署，結果現在核准首家進口的代理商，又跟高端高層有關係，強烈質疑當中可能有人謀不臧或弊端，呼籲監察院主動介入調查。

民眾黨立委蔡壁如更批評，現在好像廠商的顏色對了，就有利可圖；針對衛福部長陳時中回應，「跟高端有關係，那有什麼關係？」立委更是痛批：原來只要「有關係就沒關係」。

蔡壁如批評，近年來蔡政府做法都是找友好廠商，據悉，陳燦堅跟民進黨關係非常好，前幾天疫情指揮官陳時中才說有人申請代理進口南韓唾液快篩劑，短短幾天內就火速批准，自然會讓外界產生聯想。

民眾黨立委張其祿認為，高端高層搶得先機，快速取得代理輸入唾液快篩劑，先前高端疫苗採購政府才當了冤大頭，現在台灣快篩試劑荒，尤其是台灣跟國外快篩劑價格落差大，有很大套利空間，食藥署必須說明優先批准進口的原因，否則就是印證政府在替高端護航。他質疑，疫情是滾動式變化，先獲得衛福部批准進口，自然可以搶得先機，即便後來准許其他業者進口，也可能錯過時間點，顯然政府就是先開門讓親近執政黨的廠商搶頭香，大賺國難財。

陳時中 疫情 高端疫苗

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