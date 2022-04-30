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黑白集／神奇蔡政府…跳電怪動物 疫情怪病毒

黑白集
蔡政府的強項，除了很會大內宣，推諉的本事也很強大。圖中為蔡英文總統，圖右為指揮官陳時中。（記者林俊良／攝影）
蔡政府的強項，除了很會大內宣，推諉的本事也很強大。圖中為蔡英文總統，圖右為指揮官陳時中。（記者林俊良／攝影）

蔡政府的強項，除了很會大內宣，推諉的本事也很強大。先前，台電頻頻跳電，揪出一堆兇手，包括鳥類、松鼠、蛇、猴子等動物，讓人啞口無言。人們以為這樣的「境界」已經無可超越，沒想到天外有天，這兩天陳時中一句「要怪就怪病毒」，立馬讓台電相形見絀。

台灣單日確診人數破萬，民眾驚慌失措。快篩實名制上路，許多人卻買不到試劑；有人擔心染疫，卻等不到PCR通知，打不通1922專線，亂成一團。對諸多亂象，陳時中只以一句「要怪就怪病毒」，就輕輕了結，真是舉重若輕的高手。若只能怪病毒，大家要政府幹什麼？

電力政策錯誤，把責任推給小動物，已夠可笑。現在防疫政策錯誤、醫療準備不周，卻把責任推給甚至無法歸類為動物的「病毒」，這個政府荒謬到不可思議。我們有立法院通過的防疫紓困條例，有8000多億元台幣預算可供運用，官員和首長有絕對的權力調度指揮，包括懲罰「不聽話」的百姓。現在官員誤判形勢，決策失靈，民眾無所適從；然後大指揮官雙手一推，說「都怪病毒」，人民怎麼會服氣？

這幾天電力再度告急，都與小動物無關，明眼人都知道政策出問題。確診爆量超乎預期，正是同樣的狀況。大家不妨想想：當動物和病毒都被抓來當成政策錯誤的替代犯後，下一個代罪羔羊會是誰？

陳時中 防疫 紓困

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