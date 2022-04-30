先打莫德納？等BNT兒童疫苗？家長好煎熬

中央疫情指揮中心規畫讓兒童接種疫苗，但家長擔心小朋友可能會有副作用，陷入兩難。（記者劉學聖／攝影）

12歲以下兒童疫苗 將於5月2日開打，優先開放莫德納 疫苗，不過國際上兒童接種莫德納疫苗數據相對少，不少家長憂心。指揮中心指揮官陳時中表示，BNT 疫苗預計5月中旬到貨，力拚盡快開打，「不希望等到6月」，家長若對莫德納有疑慮，可撤回莫德納疫苗意願調查書。

台灣日前完成與輝瑞BNT疫苗的供應協議，5月中旬將到貨220萬劑兒童疫苗、180萬劑成人疫苗，疫苗抵台後，仍需檢驗封緘，陳時中表示，行政程序約一個月，將盡快提供疫苗。如今家長有更多的疫苗選擇，可理性判斷。

不少家長聽聞BNT疫苗即將到貨，紛紛向學校反映，想先觀望，暫時不打莫德納疫苗。陳時中表示，家長可以審慎思考，學校可調整行政流程重新調查，家長也可隨時收回同意書，在接種前最後一刻都可以反悔，但會影響醫療人員準備的劑量，建議還是先告知學校。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，BNT用於5到11歲，已有真實世界數據，副作用為發燒、局部部位腫脹，根據最新一期新英格蘭期刊發表，5到11歲兒童施打十微克BNT疫苗與12到18歲、18到24歲打30微克相比，發生心肌炎機率低，安全性毋庸置疑，但對Omicron的保護力低於Alpha或Delta變異株。

兒童BNT疫苗將在5月中旬到貨，讓已在準備替北市兒童打莫德納的副市長蔡炳坤發文批評陳時中不用心，指小朋友打疫苗要尊重家長選擇權。台中市長盧秀燕也說，中央的莫德納疫苗同意書只能勾選要不要，不能勾選種類，呼籲應讓家長依孩子狀況選擇適合的疫苗。

新北市長侯友宜表示，疫苗進來時間點不太一樣，一切尊重家長選擇，要選擇最好疫苗讓孩子能夠受到保護。

高雄市規畫三階段替學童打莫德納，由偏區學校先調查意願及施打，一偏區國小校長表示，不少家長仍在觀望，初步約五成五同意。李姓家長說，擔心副作用，不打又怕無法抵抗病毒，真的很糾結。

另外，莫德納公司28日發表聲明說，該公司已經向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請6歲以下兒童新冠疫苗的緊急授權使用。莫德納的申請一旦批准通過，將成為6歲以下兒童可接種的首款新冠疫苗。