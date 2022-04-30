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陳時中：已無清零這件事 靠打疫苗、自然感染防衛

台灣新聞組／台北30日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，Omicron已經沒有清零這件事」。（圖：指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，Omicron已經沒有清零這件事」。（圖：指揮中心提供）

相較南韓、丹麥等國陸續解禁，台灣近日疫情仍持續升溫，對於未來疫情走向，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情最後要解封需靠群體免疫，包括打疫苗、自然感染兩種方式築起防衛牆，「Omicron已經沒有清零這件事」。另外，台灣確診者自主回報系統預計5月1日上線，陳時中表示，以目前情況來講，確診者若全部自主居家隔離「腳步太快了」。

陳時中說，若以自主隔離方式，相對法律問題較小，因為沒有強制限制自由，但以目前情況來講，確診者若全部自主居家隔離「腳步太快了」，且有人可能需用藥，但快篩自主沒確診狀況下，給藥也有困難，以現在PCR的量是夠的，但建議大家別一窩蜂去做PCR，可以先快篩，需要PCR的量就會往下降。

陳時中舉例，南韓先前在疫情上升近高峰時，即宣布不再做PCR，因整體PCR量能已經不夠，也將醫院量能塞滿，只好使用快篩，接著輕症者不用到醫院，就在家裡隔離，一步步朝這情況來做，因為Omicron多屬於輕症，「就是緩慢讓疫情往前走」。

陳時中說，過去有段時間大家不太講「群體免疫」，原因就是施打疫苗後產生突破性感染人數多，保護力會往下降，不過隨著疫情整體發展，若最後疫情要走向解封，還是要回到群體免疫的概念，包括人為施打疫苗築起的防衛牆，還有自然感染的人築起的牆，兩個牆疊起來夠高，對病毒就有抵抗力。

陳時中舉丹麥的例子，丹麥現在染疫率約52至57%，加上疫苗施打，加起來的防線就很堅強，丹麥也開始有群體免疫的概念。

「Omicron已經沒有清零這件事」，陳時中坦言，如何緩慢地讓疫情往前走，包括加強疫苗施打、有部分人輕症染疫，兩者加起來一起圍堵。至於很多政策不是對錯，是根據量能以及時機點，如何接起最恰當，都有討論空間。

指揮中心發言人莊人祥表示，確診者自主回報系統上線後，將會有兩種方式做通報，第一是系統內會有確診個案的手機號碼，會傳簡訊給確診者，請確診者自填同住家人、密切公司同事、班上同學等資料，防疫長也需協助填寫資料，後續將會自動開立電子隔離通知單。

莊人祥說，第二種方式是未來健保快易通APP上，可以查詢採檢PCR結果，若為陽性醫院會將資料傳回健保署，健保署資訊會同步疾管署，屆時確診者的健保APP將會產生連結，即可以手機點擊連結，必用簡訊方式進行後續通報流程。

疫情 陳時中 疫苗

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