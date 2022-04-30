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快篩取代PCR？陳時中：還不到時候 北市怒嗆中央

台灣新聞組／台北30日電
台灣新冠確診連續兩天破萬，民眾排隊搶買快篩試劑。（香港中通社）
台灣新冠確診連續兩天破萬，民眾排隊搶買快篩試劑。（香港中通社）

台灣連兩日確診病例破萬，醫院急診、社區採檢站PCR採檢人數暴增，有醫師呼籲中央應宣布快篩陽性即視同確診，纾解急診量能。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，目前篩檢能量足夠，只是分配不均、加上衍生出的匡列支出及限制自由的法律問題，待疫情趨緩時，再做研議。台北市則怒嗆陳時中，中央不要只看報表，宣布即起北市七大篩檢站僅受理提供快篩陽性證明者才做PCR確認。

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診，盼減輕醫療負擔，不少醫界人士表示贊同。陳時中則稱快篩陽性視同確診還不是時候，目前採檢量能最高可到達單日19萬，目前僅十幾萬，還有量能，希望社區加開採檢站，別讓民眾都擠到急診。

陳時中表示，若要用快篩取代PCR，根據快篩廠牌，約有88%到90%的快篩陽性者會確診，北市目前快篩陽性確診率約88.7%。換句話說，快篩陽性個案中約有一成是偽陽性，若直接被當作確診者，必須進一步匡列其他人，衍生居家隔離問題等，成本會比較大。

其次是法律問題，陳時中說，若當作確診者，依法會被限制自由，例如確診者及家人必須隔離，若他並非確診者，恐限制人身自由過當，將與法制組研究。陳時中說，未來的確可以朝向快篩取代PCR來規畫，因為匡列隔離政策將逐步放寬，未來也不會產生限制人身自由的問題。

另據台北中國時報報導，柯文哲表示，因為北市數據顯示，快篩陽且有症狀者，PCR陽性機率達9成9，即使加入無症狀者，比例也有9成，在PCR量能趕不上時，將快篩陽當成確診處理，比較安全。北市府發言人陳智菡則表示，中央不要只看報表，要考量真實狀況與需求，如今社區多點爆發，再等PCR根本緩不濟急，若不將快篩等同PCR，將有更多黑數散在社區。

由於北市社區篩檢站陽性率突破13％，柯文哲擔憂篩檢站量能難以負荷，宣布位於北市聯醫各院區及市立萬芳醫院、關渡醫院等七大篩檢站，改讓快篩陽性者確認用，若沒症狀或理由就別前往。但衛福部次長石崇良表示，不會跟進北市做法，而是採門急診分流，近期已發文要求各醫院開設「防疫門診」。

陳時中 篩檢 柯文哲

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