唾液快篩首款核准 疑與高端有關 藍酸：賺得還不夠？

疫情延燒，快篩實名制第二天，民眾仍大排長龍等著購賣快篩試劑。（記者林俊良／攝影）

指揮中心公布昨天新增本土案例1萬1974例，死亡2例，總病例數達10萬753例，不僅連續兩天單日破萬例，總病例數也超過10萬。另外，快篩需求增加，現有快篩試劑皆經鼻腔採檢，衛福部食藥署昨天下午核准台灣首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓 ，業者預計進口3000萬劑。

台灣快篩需求量大增，許多民眾排隊還是買不到，食藥署火速核准首款韓國唾液快篩試劑輸入，讓呼籲進口唾液快篩試劑的立委馬文君認為，大家的呼聲終於讓中央頑石點頭，沒想到竟發現引進的廠商竟然又和「高端」有關係，國民黨 馬文君說，這讓人倒抽一口氣，質疑這次又要賺人民多少錢，高端股票翻了翻，賺得還不夠多嗎？

食藥署官網「專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單」，昨天新增福又達生物科技股份有限公司輸入「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，屬於家用型，未來將可普及於一般民眾使用。

這項消息讓苦於買不到快篩試劑的民眾相當振奮，但有網友追查「福又達」創辦人陳燦堅 ，也是高端的副董事長兼總經理，立刻在PTT吸引鄉民問卦。有網友張貼圖文，指他去年參加帛琉疫苗團，出發前在桃園機場的檢測公司也叫「福又達」，而PCR一次費用要5000元，「這樣你們懂這操作了嗎？」

此外，考量兒童等部分族群不適合鼻腔採檢，有業者申請專案進口家用的唾液快篩試劑。陳時中昨天下午於記者會中表示，唾液篩檢有市場需求，經實質技術性資料審查後，請長庚醫院協助進行100人次比對，Ct值低於23、24即可驗出來，敏感度低於鼻咽試劑，但因有其方便性，將同意核准。

記者會後，食藥署隨即發布新核准首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓，經效能驗證確認PCR陽性一致率達95.83%，業者預計將進口3000萬劑，未來加上中文標示、說明書即可正式在台販售，進口時程與未來販售價格有待廠商自行公布。目前還有其他家用唾液快篩試劑申請專案輸入。

馬文君說，一個在百貨公司上班的櫃姐妹妹，苦著臉說她都要上班，能放假的日子，又不是身分證上的配售日。很多弱勢民眾也陳情，沒有多餘的錢，拿500元買實聯制的快篩劑。馬文君質疑，民進黨 政府可以不聽楊志良的怒吼，可以不理睬國民黨的民意代陳情，但一個個排不到隊的民眾，買不起的民眾，沒有民進黨的支持者嗎？