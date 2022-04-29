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全台確診數累計破10萬 核准首款唾液快篩

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫／台北報導
中央疫情指揮中心規畫讓兒童接種疫苗，但是家長擔心小朋友接種疫苗，可能會有包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛和發燒的副作用，嚴重副作用也有心肌炎等等，讓家長抉擇兩難。記者劉學聖／攝影
中央疫情指揮中心規畫讓兒童接種疫苗，但是家長擔心小朋友接種疫苗，可能會有包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛和發燒的副作用，嚴重副作用也有心肌炎等等，讓家長抉擇兩難。記者劉學聖／攝影

台灣指揮中心公布29日新增本土案例1萬1974例，死亡兩例，總病例數達10萬0753例，不僅連續兩天單日破萬例，總病例數也超過10萬。另外，快篩需求增加，現有快篩試劑皆經鼻腔採檢，衛福部食藥署29日下午核准國內首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓，業者預計進口3千萬劑。

無法清零 要靠疫苗及感染

台灣國內病例數持續上升，5/1連假30日起開始，本土確診個案是否可能倍增而需加嚴管制？陳時中表示，「除非整體發展太過強烈，才會施行嚴格社會性管制」。

陳時中也直言，目前已無法清零，國內要達到群體免疫，主要透過施打疫苗及自然感染，築起抵抗病毒的高牆，防疫措施也將滾動式調整。

另外，台灣疾管署長周志浩29日未出席指揮中心記者會，陳時中證實，周志浩的秘書於28日出現呼吸道症狀，經採檢確診，根據9宮格匡列6名密切接觸者，周為其中之一。周志浩採檢結果為陰性，其他9宮格內接觸者也都是陰性。

陳時中說，疾管署為關鍵基礎設施，已向北市衛生局申請相關適用辦法，周志浩當天下午即開始在辦公室內進行「3+4」居家隔離。陳時中表示，周志浩身體狀況很好，曾與周有接觸的發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞，兩人採檢皆為陰性，會自我健康監測。

唾液快篩 將進口3千萬劑

快篩試劑需求大增，考量兒童等部分族群不適合鼻腔採檢，有業者申請專案進口家用的唾液快篩試劑。陳時中29日下午於記者會中表示，唾液篩檢有市場需求，經實質技術性資料審查後，請長庚醫院協助進行100人次比對，Ct值低於23、24即可驗出來，敏感度低於鼻咽試劑，但因有其方便性，將同意核准。

記者會後，食藥署隨即發布新核准國內首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓，經效能驗證確認PCR陽性一致率達95.83%，業者預計將進口3千萬劑，未來加上中文標示、說明書即可正式在台販售，進口時程與未來販售價格有待廠商自行公布。目前還有其他家用唾液快篩試劑申請專案輸入。

增30例中重症、兩死亡個案

29日新增30例中重症個案，包括29例中症、1例重症。羅一鈞表示，重症為80多歲女性，曾施打3劑疫苗，曾有慢性神經系統疾病，確診後引發肺炎併呼吸窘迫，目前住加護病房，使用氧氣面罩跟瑞德西韋。新增中症年齡從10多歲至90多歲，最小的為10多歲國小女童，沒有打過疫苗，曾有心臟病、神經系統病史。

新增兩名死亡個案，分別為80多歲及50多歲男性，不包括24日死亡的基隆60多歲陳姓女子。80多歲患者，18日確診，23日死亡，曾施打兩劑疫苗，有腎臟病史、神經系統疾病；另一名50多歲男性，21日確診、24日死亡，曾施打3劑疫苗，有慢性神經系統疾病史、長期臥床。

未完整接種 中重症比率高

有民眾質疑施打3劑疫苗也會染疫，羅一鈞表示，國內累積189例中重症個案，56人未接種疫苗，占3成；20人打1劑，占1成1；41人打兩劑，72人施打3劑。台灣接種3劑逾1,200萬人，未接種者150萬人，未完整接種疫苗民眾出現中重症比率較高。

菲越落地採檢 陽性率3成

29日新增境外移入339例入，其中260例為航班落地採檢陽性。陳時中說，境外落地採檢陽性者多，多集中菲律賓、越南，陽性率高達3成，已請外交部與越南機場聯繫，是否落實查核程序，「這樣陽性率高過頭了」。

疫情延燒，快篩實名制第二天，民眾擔心周末到藥局購買撲空，29日晚台北市松山區一間...
疫情延燒，快篩實名制第二天，民眾擔心周末到藥局購買撲空，29日晚台北市松山區一間藥局前，民眾忍著肚子餓，大排長龍等晚上藥局開賣。記者林俊良／攝影

疫苗 陳時中 越南

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