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台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

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台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布台灣新增1萬2313例COVID-19確定病例，分別為1萬1974例本土個案及339例境外移入（260例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。指揮官陳時中表示，今天本土成長率低一點，約3%。

台灣仍維持8縣市為高風險縣市。陳時中表示，境外採檢的部分昨天檢驗多，落地陽性者也多有1600人，昨天入境21個航班，有260人陽性，陽性率16.25％，大約集中菲律賓、越南，陽性率高到30％，菲律賓有高達26％，要請外交部越南機場查核的程序是否有落實，這樣陽性率實在是高過頭了。

指揮中心表示，今日新增之11,974例本土病例，為5,793例男性、6,178例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年2月14日至4月28日，其中包含6,297例為無症狀感染，個案分布為新北市(4,095例)、台北市(2,702例)、桃園市(1,987例)、基隆市(605例)、台中市(586例)、高雄市(391例)、花蓮縣(272例)、台南市(227例)、彰化縣(194例)、宜蘭縣(180例)、新竹縣(162例)、屏東縣(118例)、新竹市(107例)、雲林縣(88例)、台東縣(64例)、南投縣(60例)、苗栗縣(55例)、嘉義市(36例)、嘉義縣(27例)、澎湖縣(9例)、金門縣(6例)及連江縣(3例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案，分別為80多歲及50多歲男性，皆屬重度感染個案與具神經系統疾病史，其中1人已接種3劑COVID-19疫苗、另1人已接種2劑。兩案分別於今年4月18日及4月21日確診，住院治療期間使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋等藥物治療，分別於4月23日及4月24日死亡。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為173例男性，165例女性，1例調查中，年齡介於10多歲至70歲多歲，分別自越南(48例)、菲律賓(10例)、印尼(7例)、泰國(5例)、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國(各1例)移入，另263例調查中。入境日介於今年3月18日至4月28日。

發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者許政榆／攝影)
發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者許政榆／攝影)

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