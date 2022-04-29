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楊志良指捐千萬快篩劑遭阻擾 蘇貞昌：涉及醫療專業

記者邵心杰／台南29日電
面對媒體詢問前衛生署長楊志良質疑捐千萬快篩試劑遭到指揮中心百般阻擾，蘇揆受訪指出，相關醫材使用，涉及醫療專業。（記者邵心杰／攝影）
面對媒體詢問前衛生署長楊志良質疑捐千萬快篩試劑遭到指揮中心百般阻擾，蘇揆受訪指出，相關醫材使用，涉及醫療專業。（記者邵心杰／攝影）

行政院長蘇貞昌今天上午視察教育部經管台南市中西區國有學產土地，宣布啟動台南科技產業專區發展計畫，面對媒體詢問前衛生署長楊志良質疑捐千萬快篩試劑遭到指揮中心百般阻擾，蘇揆受訪指出，相關醫材使用，涉及醫療專業，都會尊重，所以請食藥署詳細評估。

另交通部參事被爆嗆台鐵站員，蘇貞昌說，他是坐台鐵長大的，當年從屏東到台北讀書，一路走來知道國人都受台鐵員工不眠不休、尤其假日更是辛苦的服務，做到稱讚不是一天的事，但百年台鐵面臨需要改革，絕對會從提升安全、提高效能、員工福利不減的程度來推動。

他說，台鐵活化、公司化，也請台鐵員工回應社會期待及受難者家屬的呼籲，同時，也請大家尊重台鐵員工，尤其公務人員不該有任何言詞不當，他已請交通部詳查嚴處。

面對媒體提問近期防疫政策亂象，指揮中心是否有責任，蘇貞昌表示，在指揮中心、全國國人團結合作及努力下，防疫成績舉世稱讚，這是我們大家辛苦得來的，希望大家再密切合作，對抗病毒。至於相關醫材使用，涉及醫療專業，都會尊重，所以請食藥署詳細評估。

他表示，大家都知這次病毒傳播快，症狀輕，甚至無症狀，99.6%都是輕症或無症狀，所以請人家做好自主防護措施，政府已備妥藥品、快篩劑及各種需要用品，昨天第一天實名制快篩劑，感謝藥師、藥生相關同仁辛苦，昨天17萬劑，還剩3萬多劑，這都很不簡單，政府會持續配足快篩試劑，請大家不要囤貨，大家有需要才買。

台鐵 防疫 教育部

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