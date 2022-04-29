我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2度送醫未被收治 60歲確診婦在家猝逝

台灣新聞組／台北29日電

基隆市陳姓女子確診後二度送醫未被收治，返家後死亡，宛如新北兩歲男童事件翻版，曾姓同居男友昨痛批，無法執行或執行不力的政策比貪汙更可怕，下場是一條條性命消逝。衛生局長吳澤誠說，陳女經醫師評估沒有住院的急迫性，才安排返家。從發病到死亡行政上已盡力協助，對陳女死亡表示遺憾。

陳女年約60歲，21日到診所就醫快篩陽性並有症狀，傍晚被送往基隆長庚醫院看診、PCR採檢，拿藥後返家繼續隔離。隔天持續發燒，衛生局晚上8時40分安排送到三總基隆分院正榮院區急診。醫師治療後評估沒有住院急迫性，讓她返家。曾男24日清晨5時出門上班，下午近5時返家發現陳女已死亡。

外界認為如同新北兩歲男童事件翻版，行政程序都沒錯，但一條生命就此消逝。曾男昨提五點質疑，包括20日買不到快篩試劑，延誤一天。陽性通報打不通，反把民眾逼進死路。病情加重掛急診為何不能住院？陳女被送回家喪命，他同住的女兒也染疫，籌辦後事又受「百般刁難」。

有關快篩試劑不足、陽性通報難打通問題，基隆市長林右昌昨表示，市府取得的試劑也不足，通報專線同仁已盡全力回答民眾疑惑，並安排相關事宜，但進線量實在太大，才會撥不通。

長庚醫院22日聯絡陳女告知確診，但陳女手機沒電未接通。當天傍晚陳女病情惡化，曾男打不通陽性通報專線，改打1922後被告知等待衛生局聯絡，後來電詢醫院得知確診，打119求救，才由衛生局派車送三總正榮院區急診。

吳澤誠說，陳女到院時發燒，每分鐘心跳114下、呼吸19次，經過治療，體溫為攝氏37.3，每分鐘心跳92下、呼吸18次。醫師認為病症改善，沒有住院的急迫性，請陳女回家觀察。陳女後來病逝家中讓人遺憾。

吳澤誠說，家屬擔心司法相驗必須解剖，所以24日深夜請市立醫院行政相驗，開具呼吸衰竭死亡文件，協助家屬處理後事，但資料仍不完備。等到25日傍晚家屬出示PCR陽性檢檢報告，就把死因校正為染疫導致呼吸衰竭死亡。

基隆市陳姓女子4月21日確診，24日居家隔離時死亡，其女兒撰文指出母親生前想住院遭拒，母親死後又因未完成通報，遺體一度無法火化。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個案沒有慢性病史，在急診雖有發燒但其他相關檢查都是正常，待退燒後才開藥請她回家休息，此案死因尚在研判中，因此未列入新冠死亡統計中。

國健署前署長邱淑媞批評， 基隆婦女被拒絕住院治療，形成「死亡黑數」，認為指揮中心關注醫療量能不崩潰，因此加速讓病毒在家庭與社區流竄，甚至讓人死在家裡，反而是讓全民崩潰。對此，陳時中說「就讓她講吧」。

陳時中 疫情 手機

上一則

美強銷波音 綠扯認知作戰 藍籲別矇混敷衍

下一則

本土確診首度破萬 快篩劑實名制首日爆亂

延伸閱讀

陳時中評估赴WHA 外交部：處理疫情優先

陳時中評估赴WHA 外交部：處理疫情優先
國台辦質疑台防疫措施 陳時中：中餓死恐比病死多

國台辦質疑台防疫措施 陳時中：中餓死恐比病死多
台本土再增8822人將破萬 快篩實名制上路

台本土再增8822人將破萬 快篩實名制上路
黑白集／裝忙裝溝通 「假裝」的防疫部署

黑白集／裝忙裝溝通 「假裝」的防疫部署

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝