2度送醫未被收治 60歲確診婦在家猝逝

基隆市陳姓女子確診後二度送醫未被收治，返家後死亡，宛如新北兩歲男童事件翻版，曾姓同居男友昨痛批，無法執行或執行不力的政策比貪汙更可怕，下場是一條條性命消逝。衛生局長吳澤誠說，陳女經醫師評估沒有住院的急迫性，才安排返家。從發病到死亡行政上已盡力協助，對陳女死亡表示遺憾。

陳女年約60歲，21日到診所就醫快篩陽性並有症狀，傍晚被送往基隆長庚醫院看診、PCR採檢，拿藥後返家繼續隔離。隔天持續發燒，衛生局晚上8時40分安排送到三總基隆分院正榮院區急診。醫師治療後評估沒有住院急迫性，讓她返家。曾男24日清晨5時出門上班，下午近5時返家發現陳女已死亡。

外界認為如同新北兩歲男童事件翻版，行政程序都沒錯，但一條生命就此消逝。曾男昨提五點質疑，包括20日買不到快篩試劑，延誤一天。陽性通報打不通，反把民眾逼進死路。病情加重掛急診為何不能住院？陳女被送回家喪命，他同住的女兒也染疫，籌辦後事又受「百般刁難」。

有關快篩試劑不足、陽性通報難打通問題，基隆市長林右昌昨表示，市府取得的試劑也不足，通報專線同仁已盡全力回答民眾疑惑，並安排相關事宜，但進線量實在太大，才會撥不通。

長庚醫院22日聯絡陳女告知確診，但陳女手機 沒電未接通。當天傍晚陳女病情惡化，曾男打不通陽性通報專線，改打1922後被告知等待衛生局聯絡，後來電詢醫院得知確診，打119求救，才由衛生局派車送三總正榮院區急診。

吳澤誠說，陳女到院時發燒，每分鐘心跳114下、呼吸19次，經過治療，體溫為攝氏37.3，每分鐘心跳92下、呼吸18次。醫師認為病症改善，沒有住院的急迫性，請陳女回家觀察。陳女後來病逝家中讓人遺憾。

吳澤誠說，家屬擔心司法相驗必須解剖，所以24日深夜請市立醫院行政相驗，開具呼吸衰竭死亡文件，協助家屬處理後事，但資料仍不完備。等到25日傍晚家屬出示PCR陽性檢檢報告，就把死因校正為染疫導致呼吸衰竭死亡。

基隆市陳姓女子4月21日確診，24日居家隔離時死亡，其女兒撰文指出母親生前想住院遭拒，母親死後又因未完成通報，遺體一度無法火化。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，個案沒有慢性病史，在急診雖有發燒但其他相關檢查都是正常，待退燒後才開藥請她回家休息，此案死因尚在研判中，因此未列入新冠死亡統計中。

國健署前署長邱淑媞批評， 基隆婦女被拒絕住院治療，形成「死亡黑數」，認為指揮中心關注醫療量能不崩潰，因此加速讓病毒在家庭與社區流竄，甚至讓人死在家裡，反而是讓全民崩潰。對此，陳時中說「就讓她講吧」。