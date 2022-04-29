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新聞眼／滾動式調整…成了滾動式跳票卸責

記者 謝承恩
疫情升溫，快篩試劑實名制上路第二天，有不少民眾在藥局剛開始營業就排隊等候。（記者黃仲裕／攝影）
疫情升溫，快篩試劑實名制上路第二天，有不少民眾在藥局剛開始營業就排隊等候。（記者黃仲裕／攝影）

居家隔離三加四匆促上路，搞得第一線防疫人員人仰馬翻，快篩實名制首日就出現系統當機，民眾搶排隊到現場才知道「限量販售」78人份，排了一上午最後仍可能空手而回。指揮中心的滾動式調整，只能作為掩飾萬事皆缺的藉口，如今本土破萬例，未來面臨的挑戰恐無法想像。

指揮中心當初說好的「供貨無虞」一再跳票，不只超商購買撲空、藥局快篩實名制也難買。近期新制快到令人喪失時間感，27日宣布居家隔離者「三加四」制度，一開始要提供每人五劑快篩，卻不斷調整，最後縮水到只給三劑，兒童只需兩劑就夠。

一連串的修正，都只是凸顯政府錯估劑量，快篩數量明顯不足，中央急修政策粉飾的同時，還是再三保證「一定夠」，實際上「難買」就是民眾最真實的感受。

民眾對於快篩的需求，不單只是「有症狀再篩」，無論是職場或是離島等各類需求，陰性快篩證明都已漸漸取代疫苗接種證明，一人五劑的量，若各類要求一次湧來也不足以因應。指揮中心屢次拋出「以篩代隔」等措施，希望民眾可以恢復正常生活，但快篩購買還是一團亂的前提下，正常生活到底在哪裡？

試問這兩年防疫超前部署，卻到Omicron疫情爆發最後一刻，連最基本的快篩不足，實名制買不到，指揮中心就只強調「別急」，最終民眾還是得為快篩東奔西走。

疫情當頭，民眾不只要面對病毒確診的恐懼，還有經濟壓力、隔離痛苦、買不到快篩焦慮，以及得不到醫療幫助的無助，這是能給予台灣人幸福的政府嗎？

疫情 防疫 超商

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