黑白集／世界示範過 台灣根本沒在看

台灣快篩試劑之亂，其實可以避免。圖為民眾28日一早就在藥局門口排隊，搶買快篩試劑。（記者潘俊宏／攝影）

去年5月台灣新冠肺炎疫情 上升，有網紅冒出金句：「看好了世界，台灣人只示範一次，兩周內解除三級警戒」，真是威風。結果，兩周變成兩個多月，患者死亡率遠超過外國。在800名死者面前，當初的誇口成了最大諷刺。

新冠疫情出現以來，老天爺對台灣最大恩賜是，疫情的演化都比其他國家更晚遇到，有不少正負事例可供參考。去年中的大爆發，證明罔顧他人教訓而重蹈覆轍，代價多麼慘重。

又一年過去，多數國家已成功在控制疫情與恢復社會運作間取得平衡；但台灣解封腳步顛三倒四，疫苗 、器材都沒到位。亦即，世界已示範了不知多少次，台灣仍不知認真觀察學習；「超前部署」完全是口號，該準備的東西丟七漏八。政府官員更關注的，仍是如何藉機大內宣，以及如何讓防疫 腳步跟上選戰節拍。

蔡政府上任六年來，一直有個「勝利方程式」，屢試不爽。程式包括：利用執政優勢隨時改變遊戲規則，藉操弄兩岸矛盾凝聚「仇恨紅利」；掌控宣傳機器帶引輿論風向，把政敵形象打趴在地。但這套不求進取、只求壓過政治對手的選戰組合拳，一旦遇到客觀形勢驟變，會不會像那句「台灣只向世界示範一次」的經典金句，瞬間淪為笑話？

莫忘記，如此自取其禍的例子，歷史上已有太多人示範過太多遍！