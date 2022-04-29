我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

黑白集／世界示範過 台灣根本沒在看

黑白集
台灣快篩試劑之亂，其實可以避免。圖為民眾28日一早就在藥局門口排隊，搶買快篩試劑。（記者潘俊宏／攝影）
台灣快篩試劑之亂，其實可以避免。圖為民眾28日一早就在藥局門口排隊，搶買快篩試劑。（記者潘俊宏／攝影）

去年5月台灣新冠肺炎疫情上升，有網紅冒出金句：「看好了世界，台灣人只示範一次，兩周內解除三級警戒」，真是威風。結果，兩周變成兩個多月，患者死亡率遠超過外國。在800名死者面前，當初的誇口成了最大諷刺。

新冠疫情出現以來，老天爺對台灣最大恩賜是，疫情的演化都比其他國家更晚遇到，有不少正負事例可供參考。去年中的大爆發，證明罔顧他人教訓而重蹈覆轍，代價多麼慘重。

又一年過去，多數國家已成功在控制疫情與恢復社會運作間取得平衡；但台灣解封腳步顛三倒四，疫苗、器材都沒到位。亦即，世界已示範了不知多少次，台灣仍不知認真觀察學習；「超前部署」完全是口號，該準備的東西丟七漏八。政府官員更關注的，仍是如何藉機大內宣，以及如何讓防疫腳步跟上選戰節拍。

蔡政府上任六年來，一直有個「勝利方程式」，屢試不爽。程式包括：利用執政優勢隨時改變遊戲規則，藉操弄兩岸矛盾凝聚「仇恨紅利」；掌控宣傳機器帶引輿論風向，把政敵形象打趴在地。但這套不求進取、只求壓過政治對手的選戰組合拳，一旦遇到客觀形勢驟變，會不會像那句「台灣只向世界示範一次」的經典金句，瞬間淪為笑話？

莫忘記，如此自取其禍的例子，歷史上已有太多人示範過太多遍！

疫情 疫苗 防疫

上一則

新聞眼／滾動式調整…成了滾動式跳票卸責

下一則

聲請停止追徵32億 國民黨敗訴確定

延伸閱讀

出席MTA理事會 霍楚： MTA口罩令近期無望解封

出席MTA理事會 霍楚： MTA口罩令近期無望解封
為洛縣警長選戰出招 維拉紐瓦槓上記者 要查洩密

為洛縣警長選戰出招 維拉紐瓦槓上記者 要查洩密
期中選舉將開打 川普考量掏出募款金援黨內同志

期中選舉將開打 川普考量掏出募款金援黨內同志
台灣「以篩代隔」 專家：解封必經之路

台灣「以篩代隔」 專家：解封必經之路

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝