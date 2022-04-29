本土確診首度破萬 快篩劑實名制首日爆亂

快篩實名制28日上路，各大藥局一早就出現購買快篩試劑的排隊人龍。（記者潘俊宏／攝影）

新冠本土案例昨首度衝破萬例，單日新增1萬1353例，中重症增27例，死亡案例增2例，皆未接種過疫苗 ；中央流行疫情 指揮中心依照疫情監測中心的模型估算，勞動節連假過後，5月5日恐達單日最高3萬7852人確診，指揮官陳時中 直指這波疫情是一個大海浪，需全民一起抗疫。

快篩實名制開賣首日，全台近5000家藥局和衛生所同步開賣，不料卻傳出系統當機大亂，讓藥師抱怨「沒有先試過系統就上路」，民眾也認為難買。健保署長李伯璋表示，上午8時30分系統因資訊量過大壅塞，15分鐘就完成搶修；截至昨晚6時，首日已售36.6萬人份。

指揮中心發言人莊人祥表示，每家藥局每日配發78人份，全國每日提供41萬多人份販售，預計第一波提供1000萬人份，共5000萬劑快篩後，再規畫第二波販售時間。

台灣疫情持續處於「成長期」，單日確診破萬，境外移入增164例，有115例為落地採檢陽性。陳時中表示，國際疫情雖持續下降，但境外移入的陽性率仍持續攀升，約落在11％至14％。

昨新增的兩名死亡案例，一為70多歲男性，有癌症、糖尿病病史，合併呼吸衰竭敗血休克過世；另一為60多歲女性，患糖尿病，因接觸者採檢確診，被發現在家昏倒緊急送醫，經急救無效死亡。

本土個案累計5.1萬人，輕症或無症狀占99.7％；中症個案昨增23例，達142例，占零點27％；重症個案昨增4例，達17例，占零點零3％，本土個案累計7人死亡。

「三加四」上路後引來地方批評太倉促，台北市副市長黃珊珊表示，上萬個居家隔離者解隔需配送快篩，人力、物流都不足，真的是累死三軍。陳時中表示，抱歉增加工作負擔，但並非緩辦就能解決問題，「要怪只能怪病毒」，現階段仍需互相合作面對疫情。

12歲以下兒童將於5月2日開打，優先接種莫德納疫苗，指揮中心昨已完成輝瑞BNT疫苗供應協議，同時完成BNT兒童疫苗EUA審查，預計有220萬劑兒童疫苗、180萬劑成人疫苗共400萬劑，於5月中到貨。