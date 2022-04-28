我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報報喜…Meta領漲科技股 那指大漲逾3%

莫德納向美FDA申請批准6歲以下接種COVID疫苗

台逾5成兒少害怕新冠肺炎 學者：孩子的焦慮源自家人

記者葉冠妤／台北報導
台灣孩子瀰漫對疫情的恐懼氛圍，根據調查指出，51%兒少坦言對新冠肺炎「非常害怕」。圖/台灣世界展望會提供
台灣孩子瀰漫對疫情的恐懼氛圍，根據調查指出，51%兒少坦言對新冠肺炎「非常害怕」。圖/台灣世界展望會提供

COVID-19疫情爆發至今，疫情轉變人們的生活、學習、社交方式，無形間替孩子們創造一個不同的世界。台灣世界展望會與台大社工系教授陳毓文合作參與22國組成的「跨國兒童研究福祉研究調查計畫」，針對台灣近2000位10至12歲兒少採網路問卷抽樣。調查指出，51%兒少對新冠肺炎「非常害怕」，43%「非常害怕」染疫死亡，陳毓文也觀察到，孩子的焦慮通常來自同住家人，由於近日疫情有蔓延趨勢，展望會提醒家庭照顧者宜穩住心情，傳達適度的疫情資訊給孩子，減少陷入過度恐慌所致負向身心狀況。

調查指出，55%經濟弱勢兒少自認非常害怕新冠肺炎，48%非常害怕自身染疫失去性命，因疫情造成負向身心感受高於一般兒少。去年學校停課期間，14%弱勢兒少面臨每天沒有足夠食物可吃的困境，22%在家上課連線經常遇到斷線等網路問題，而原民弱勢兒少更仰賴捐贈或外界提供的數位工具資源（電腦、平板、網路等）。

此外，超過兩成經濟弱勢兒少提到父母因疫情失業且未獲補助，68%弱勢兒少擔憂疫情期間家裡錢不夠用。而停課在家期間，經濟弱勢兒少獲得的家庭支持更低於一般兒少。

展望會表示，疫情爆發前，學校、社福機構及社工合力的支持系統，協助弱勢兒少度日，反映出的生活滿意度甚至不亞於一般兒少。調查反映出，每逢疫情停課，許多家長為安排孩子在家學習、飲食及教養負荷大感吃不消，孩子在家也備感壓力，調查中不分社經地位的兒少生活滿意度皆明顯下滑，61%停課孩子經常期待回到學校上課。

另一值得關注的是國內孩子瀰漫對疫情的恐懼氛圍，調查指出，51%兒少坦言對新冠肺炎「非常害怕」，43%「非常害怕」自己染疫死亡。

陳毓文觀察到，孩子的焦慮通常來自同住家人，「在家學習的孩子們暴露在各種疫病資訊中，其實根本沒有認識染疫者，仍很焦慮自己染疫或傳染他人。」展望會建議，疫情蔓延的高峰期，防疫安全不能輕忽，但家庭照顧者宜穩住心情，規律運動及作息，傳達適度的疫情資訊給孩子，或陪孩子聊聊紓解情緒，關注生活的正向事物，以減少陷入過度恐慌所致負向身心狀況。

疫情 新冠肺炎 防疫

上一則

朱立倫因疫情加劇延後訪美 美學者好奇藍政策立場

下一則

「笨得像豬一樣」台兒少精神不當對待前6名都言語暴力

延伸閱讀

北京疫傳12區 上海新增跌破萬

北京疫傳12區 上海新增跌破萬
調查：港75%染疫復元者有後遺症 倡設跨專科治療中心

調查：港75%染疫復元者有後遺症 倡設跨專科治療中心
台本土再增8822人將破萬 快篩實名制上路

台本土再增8822人將破萬 快篩實名制上路
全美40高傳染郡 23個在紐約

全美40高傳染郡 23個在紐約

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

超人氣

更多 >
台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍
北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆
紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死