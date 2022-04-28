台逾5成兒少害怕新冠肺炎 學者：孩子的焦慮源自家人

台灣孩子瀰漫對疫情的恐懼氛圍，根據調查指出，51%兒少坦言對新冠肺炎「非常害怕」。圖/台灣世界展望會提供

COVID-19疫情 爆發至今，疫情轉變人們的生活、學習、社交方式，無形間替孩子們創造一個不同的世界。台灣世界展望會與台大社工系教授陳毓文合作參與22國組成的「跨國兒童研究福祉研究調查計畫」，針對台灣近2000位10至12歲兒少採網路問卷抽樣。調查指出，51%兒少對新冠肺炎 「非常害怕」，43%「非常害怕」染疫死亡，陳毓文也觀察到，孩子的焦慮通常來自同住家人，由於近日疫情有蔓延趨勢，展望會提醒家庭照顧者宜穩住心情，傳達適度的疫情資訊給孩子，減少陷入過度恐慌所致負向身心狀況。

調查指出，55%經濟弱勢兒少自認非常害怕新冠肺炎，48%非常害怕自身染疫失去性命，因疫情造成負向身心感受高於一般兒少。去年學校停課期間，14%弱勢兒少面臨每天沒有足夠食物可吃的困境，22%在家上課連線經常遇到斷線等網路問題，而原民弱勢兒少更仰賴捐贈或外界提供的數位工具資源（電腦、平板、網路等）。

此外，超過兩成經濟弱勢兒少提到父母因疫情失業且未獲補助，68%弱勢兒少擔憂疫情期間家裡錢不夠用。而停課在家期間，經濟弱勢兒少獲得的家庭支持更低於一般兒少。

展望會表示，疫情爆發前，學校、社福機構及社工合力的支持系統，協助弱勢兒少度日，反映出的生活滿意度甚至不亞於一般兒少。調查反映出，每逢疫情停課，許多家長為安排孩子在家學習、飲食及教養負荷大感吃不消，孩子在家也備感壓力，調查中不分社經地位的兒少生活滿意度皆明顯下滑，61%停課孩子經常期待回到學校上課。

另一值得關注的是國內孩子瀰漫對疫情的恐懼氛圍，調查指出，51%兒少坦言對新冠肺炎「非常害怕」，43%「非常害怕」自己染疫死亡。

陳毓文觀察到，孩子的焦慮通常來自同住家人，「在家學習的孩子們暴露在各種疫病資訊中，其實根本沒有認識染疫者，仍很焦慮自己染疫或傳染他人。」展望會建議，疫情蔓延的高峰期，防疫 安全不能輕忽，但家庭照顧者宜穩住心情，規律運動及作息，傳達適度的疫情資訊給孩子，或陪孩子聊聊紓解情緒，關注生活的正向事物，以減少陷入過度恐慌所致負向身心狀況。