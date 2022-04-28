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台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

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台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北28日電
第一排左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫師公會全聯會理事長邱泰源、醫療應變組副組長羅一鈞 。 第二排左起為 台北市醫師公會常務理事洪德仁、花蓮縣醫師公會監事長黃啓嘉、桃園市醫師公會理事長莫振東、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王正旭、醫師公會全聯會常務理事周慶明、醫師公會全聯會發言人羅浚晅。（記者謝承恩／攝影）
第一排左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫師公會全聯會理事長邱泰源、醫療應變組副組長羅一鈞 。 第二排左起為 台北市醫師公會常務理事洪德仁、花蓮縣醫師公會監事長黃啓嘉、桃園市醫師公會理事長莫振東、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王正旭、醫師公會全聯會常務理事周慶明、醫師公會全聯會發言人羅浚晅。（記者謝承恩／攝影）

台灣新增1萬1517例COVID-19確定病例，分別為1萬1353例本土個案及164例境外移入，有115例為航班落地採檢陽性，另確診個案中新增2例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨日增加中重症患者27例、死亡個案增2例。

指揮中心表示，今日新增之11,353例本土病例，為5,394例男性、5,957例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年3月26日至4月27日，其中包含5,953例為無症狀感染。

今天確定病例。（圖：指揮中心提供）
今天確定病例。（圖：指揮中心提供）

本土病例。圖／指揮中心提供
本土病例。圖／指揮中心提供

個案分布為新北市(4,552例)，台北市(2,424例)，桃園市(1,481例)，台中市(621例)，基隆市(504例)，高雄市(340例)，花蓮縣(303例)，台南市(193例)，宜蘭縣(171例)，新竹縣(115例)，新竹市(113例)，彰化縣(103例)，屏東縣(94例)，台東縣(87例)，雲林縣(83例)，苗栗縣(63例)，南投縣(42例)，嘉義縣(26例)，嘉義市(24例)，連江縣(6例)，澎湖縣及金門縣(各4例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案(案36928、案40627)，分別為本國籍70多歲男性及60多歲女性，屬重度感染個案，皆未接種COVID-19疫苗。案36928於今年4月18日出現咳嗽、發燒等症狀住院採檢，4月19日確診，具慢性及癌症病史，使用瑞德西韋等藥物及呼吸器治療，於4月22日死亡。案40627於4月19日因接觸者採檢確診，4月20日於家中昏倒緊急送醫，急救無效死亡。

醫療資源。（圖：指揮中心提供）
醫療資源。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增境外移入個案為80例男性、83例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(3例)，荷蘭及越南(各1例)移入，另159例調查中。入境日介於今年3月9日至4月27日。

篩檢結果。（圖：指揮中心提供）
篩檢結果。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計8,309,027例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,218,899例排除)，其中88,446例確診，分別為10,783例境外移入，77,609本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計860例COVID-19死亡病例，其中845例本土，個案居住縣市分布為新北市416例，台北市322例，基隆市31例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，台中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

疫情 越南 陳時中

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