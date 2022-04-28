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台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

黑白集／裝忙裝溝通 「假裝」的防疫部署

黑白集
台灣的防疫部署，被指裝忙、裝溝通。（記者謝承恩／攝影）
台灣的防疫部署，被指裝忙、裝溝通。（記者謝承恩／攝影）

蘇聯時代因薪資微薄，俄國流行一句話：「他們假裝給錢，我們假裝工作」。「假裝」一詞道盡共產體制的虛幻。「假裝」其實是官僚主義的產物，尤其在缺乏監督的情況下，官僚們便極盡可能地假裝忙碌，假裝服務。最近台灣的防疫部署，正是這種景象。

以居隔「3＋4」的決策為例，指揮中心「假裝」討論了半天，最後仍堅決跟著蘇貞昌拍板的路走，溝通是假裝的。決策一出立馬要做，中央假裝令出必行，但地方各吹各的調，因為手上現有的快篩試劑數量根本不可能做到。稍早中央徵用全台試劑，假裝可以公平分配；其實還不如擴大開放進口，讓市場供應充裕。

更大的假裝，是假裝「超前部署」。中央利用防疫條例手握大權及8000多億台幣特別預算，限制這限制那，這裡補貼那裡撒錢，就是不買疫苗、藥物和試劑。俟疫情大爆發，才知道要什麼沒什麼，假裝都能變神仙。陳時中每天開記者會，連教民眾如何「自主應變」都說不出來，卻利用「三劑令」，把剩餘的高端趕緊倒貨銷掉。好奇幻！

陳時中坐在那裡假裝指揮，心裡想的卻是如何把自己送進台北市府；他對別人頤指氣使，對友好名嘴卻呵護備至。現在，民進黨又開始懷念參加WHA的日子了，但把疫情和兩岸關係搞成這樣，陳時中還能把WHA當成選舉提款機嗎？

陳時中 疫情 防疫

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